Procurador que ameaça patente de Bolsonaro ganha novo mandato

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Decisão foi publicada nesta quinta-feira, 26 - Foto: Marcos Corrêa | PR

O procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Bortolli, que pediu a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do Exército, foi reconduzido ao cargo, para mais um mandato de dois anos.

A portaria com a recondução já foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e foi publicada nesta quinta-feira, 26.

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Procurador conduziu ação para perda de patente de Bolsonaro

Em fevereiro, Bortolli apresentou ao Superior Tribunal Militar (STM) uma representação pela perda de patente de Bolsonaro e outros quatro oficiais condenados pelo STF na trama golpista.

Além disso, são alvos dos pedidos os ex-ministros e generais da reserva:

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa)

Paulo Sérgio Nogueira (Defesa)

E o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos.

Com a recondução, o procurador-geral deve seguir atuando nos casos até o julgamento pelos ministros.

Bortolli foi o mais votado na lista tríplice da categoria, que teve mais um candidato, com cerca de 85% dos votos.