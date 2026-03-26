ALERTA NO CLÃ BOLSONARO
Procurador que ameaça patente de Bolsonaro ganha novo mandato
Decisão foi publicada nesta quinta-feira, 26
Por Edvaldo Sales
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O procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Bortolli, que pediu a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do Exército, foi reconduzido ao cargo, para mais um mandato de dois anos.
A portaria com a recondução já foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e foi publicada nesta quinta-feira, 26.
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Procurador conduziu ação para perda de patente de Bolsonaro
Em fevereiro, Bortolli apresentou ao Superior Tribunal Militar (STM) uma representação pela perda de patente de Bolsonaro e outros quatro oficiais condenados pelo STF na trama golpista.
Além disso, são alvos dos pedidos os ex-ministros e generais da reserva:
- Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)
- Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa)
- Paulo Sérgio Nogueira (Defesa)
E o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos.
Com a recondução, o procurador-geral deve seguir atuando nos casos até o julgamento pelos ministros.
Bortolli foi o mais votado na lista tríplice da categoria, que teve mais um candidato, com cerca de 85% dos votos.
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