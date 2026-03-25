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CONTRADIÇÃO

Hipócrita? Fala de Eduardo Bolsonaro contra prisão domiciliar viraliza

Antes crítico, o ex-deputado federal foi um dos maiores defensores do regime para o cumprimento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/03/2026 - 22:56 h

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Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -

Falas antigas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) contra o regime de prisão domiciliar foram resgatadas por internautas nesta semana, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar que Jair Bolsonaro (PL) cumprisse prisão domiciliar humanitária temporária, inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica.

“Dá para levar a sério um país onde existe PRISÃO DOMICILIAR? O condenado é carcereiro dele mesmo!!! Se não conseguem nem monitorar as tornozeleiras eletrônicas quem dirá cada preso em seu domicílio. A lei de execuções penais e CPP precisam ser revisados urgentemente!!!”, disse Eduardo em março de 2018 em publicação feita no X (antigo Twitter).

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A contradição apontada pelos internautas consiste no fato de que, assim como Eduardo, os filhos do ex-presidente mudaram o antigo posicionamento ao defender que o pai saísse do Complexo da Papudinha, onde estava preso, e cumprisse pena em regime domiciliar.

O cumprimento temporário da pena em regime domiciliar deve começar na próxima sexta-feira, 27, data prevista para Bolsonaro (PL) deixar o Hospital DF Star, em Brasília, segundo informação divulgada pelo cardiologista Brasil Caiado nesta quarta.

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Autorizações

  • Ficar em casa durante todo o período;
  • Utilizar a tornozeleira eletrônica;
  • Receber visitas de familiares próximos: Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro estão permanentemente autorizados a visitarem o pai, seguindo os mesmos dias e horários das unidades prisionais. A esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso, porque moram na mesma residência;
  • Receber visitas de advogados: Os encontros devem durar até 30 minutos mediante agendamento prévio com o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do local;
  • Ser atendido por equipe médica particular cadastrada;
  • Continuar sessões de fisioterapia;
  • Ser internado em caso de urgência.

Proibições

  • Usar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa;
  • Uso de redes sociais;
  • Gravar vídeos ou áudios;
  • Circular fora da área da tornozeleira eletrônica.

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Tags:

eduardo bolsonaro Jair Bolsonaro Prisão domiciliar

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