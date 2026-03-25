Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA EM ALERTA

Prefeita e vice de cidade baiana são cassados pela Justiça Eleitoral

Além da cassação, prefeita e vice ficam inelegíveis por oito anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/03/2026 - 21:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP)
Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP) -

A Justiça Eleitoral da 24ª Zona de Ipiaú, cidade do sul da Bahia, determinou nesta quarta-feira, 25, a cassação dos mandatos da prefeita Laryssa Andrade Santos Fernandes Dias (PP) e do vice-prefeito Orlando dos Santos Ribeiro (PT), eleitos no pleito municipal de 2024.

A sentença, assinada pelo juiz Hilton de Miranda Gonçalves, ainda declara a inelegibilidade de ambos por oito anos e estabelece a realização de novas eleições no município.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A decisão é resultado de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pela coligação “Ipiaú Unida para Avançar”, que acusou os gestores de promover a candidatura de Laryssa Dias em meios de comunicação e de abuso de poder político durante a campanha.

De acordo com a sentença, houve exposição contínua em programação de rádio, com secretários e a prefeita em exercício usando o espaço para destacar ações da gestão e vinculá-las à candidatura apoiada.

O magistrado apontou ainda que essas práticas causaram “desequilíbrio avassalador” na disputa, comprometendo a igualdade entre concorrentes e a liberdade do eleitor.

A Justiça considerou válidas as provas apresentadas, incluindo áudios e degravações de programas de rádio, e destacou que a ausência de contraprovas por parte da defesa reforçou a autenticidade dos materiais.

Leia Também:

Novo governador do RJ será decidido em eleições indiretas; entenda
Eleitores baianos sem biometria receberão mensagens do TRE no WhatsApp
Lula se diz dedicado a “não deixar os fascistas governarem o país”

A Justiça Eleitoral decidiu:

  • Cassar os diplomas e mandatos da prefeita e do vice;
  • Torná-los inelegíveis por oito anos;
  • Convocar nova eleição no município após o trânsito em julgado da decisão.

A prefeita e o vice emitiram nota afirmando que ainda não foram formalmente intimados e que recorrerão ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para reverter a decisão, reafirmando que seguem no exercício dos mandatos e trabalhando com “responsabilidade, dedicação e compromisso com o povo de Ipiaú”.

Nota na íntegra

“Tomamos conhecimento, de uma possível decisão em Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ressaltamos que, até o presente momento, não fomos intimados. Reafirmamos nosso respeito ao Poder Judiciário, ao tempo em que informamos que, tão logo haja a devida intimação, adotaremos todas as medidas legais cabíveis, inclusive a interposição de recurso, confiantes no restabelecimento da verdade e da justiça. Esclarecemos à população que seguimos regularmente no exercício dos mandatos de prefeita e vice-prefeito de Ipiaú, trabalhando com responsabilidade, dedicação e compromisso com o nosso povo. Nossos representantes jurídicos tomarão todas as providências necessárias, certos de que não houve qualquer prática de ilícito eleitoral. Seguimos firmes no propósito de construir uma Ipiaú cada vez melhor, com seriedade, transparência e compromisso público”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cassação de prefeito cassação mandato política bahia Política Bahia 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP)
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP)
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP)
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Vice-prefeito Orlando dos Santos (PT) e a prefeita Laryssa Andrade (PP)
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

x