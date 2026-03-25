ELEIÇÕES 2026
Eleitores baianos sem biometria receberão mensagens do TRE no WhatsApp
Conteúdo será enviado como forma de incentivo ao cadastramento biometrico dos eleitores baianos
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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) começará, a partir desta quarta-feira, 25, a enviar mensagens de texto aos eleitores do estado que ainda não realizaram a coleta biométrica. O conteúdo será divulgado pelo canal oficial do Eleitoral baiano no WhatsApp por meio do número (71) 3373-7000.
Dados divulgados pelo TRE mostram que 650.303 pessoas ainda não coletaram a biometria na Bahia. Confira as cidades com maior número de eleitores sem biometria cadastrada:
- Salvador: 108.590.
- Feira de Santana: 27.319
- Vitória da Conquista: 16.551
- Camaçari: 12.498
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Como cadastrar a biometria?
Para estar em conformidade com as regras estabelecidas pelo TRE-BA, os eleitores que ainda não tenham a biometria cadastrada precisam comparecer aos cartórios eleitorais ou postos de atendimento do Tribunal até o dia 6 de maio. O cadastro consiste, basicamente, no registro das digitais, da assinatura e da fotografia da pessoa atendida.
No portal do TRE-BA, é possível consultar os endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento na capital e no interior do estado. O eleitor deve comparecer ao local com documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses.
Fechamento do Cadastro
Os serviços referentes ao cadastro eleitoral, como a coleta da biometria, estarão suspensos a partir do dia 7 de maio, segundo está previsto na Legislação Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral organize o pleito.
O encerramento do cadastro ocorre 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, conforme estabelece o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições.
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