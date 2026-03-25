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ELEIÇÕES 2026

Eleitores baianos sem biometria receberão mensagens do TRE no WhatsApp

Conteúdo será enviado como forma de incentivo ao cadastramento biometrico dos eleitores baianos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/03/2026 - 20:40 h

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Imagem ilustrativa da imagem Eleitores baianos sem biometria receberão mensagens do TRE no WhatsApp
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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) começará, a partir desta quarta-feira, 25, a enviar mensagens de texto aos eleitores do estado que ainda não realizaram a coleta biométrica. O conteúdo será divulgado pelo canal oficial do Eleitoral baiano no WhatsApp por meio do número (71) 3373-7000.

Dados divulgados pelo TRE mostram que 650.303 pessoas ainda não coletaram a biometria na Bahia. Confira as cidades com maior número de eleitores sem biometria cadastrada:

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  1. Salvador: 108.590.
  2. Feira de Santana: 27.319
  3. Vitória da Conquista: 16.551
  4. Camaçari: 12.498

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Como cadastrar a biometria?

Para estar em conformidade com as regras estabelecidas pelo TRE-BA, os eleitores que ainda não tenham a biometria cadastrada precisam comparecer aos cartórios eleitorais ou postos de atendimento do Tribunal até o dia 6 de maio. O cadastro consiste, basicamente, no registro das digitais, da assinatura e da fotografia da pessoa atendida.

No portal do TRE-BA, é possível consultar os endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento na capital e no interior do estado. O eleitor deve comparecer ao local com documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses.

Fechamento do Cadastro

Os serviços referentes ao cadastro eleitoral, como a coleta da biometria, estarão suspensos a partir do dia 7 de maio, segundo está previsto na Legislação Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral organize o pleito.

O encerramento do cadastro ocorre 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, conforme estabelece o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições.

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Tags:

Bahia biometria eleições

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