Eleitores baianos sem biometria receberão mensagens do TRE no WhatsApp

- Foto: Divulgação | TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) começará, a partir desta quarta-feira, 25, a enviar mensagens de texto aos eleitores do estado que ainda não realizaram a coleta biométrica. O conteúdo será divulgado pelo canal oficial do Eleitoral baiano no WhatsApp por meio do número (71) 3373-7000.

Dados divulgados pelo TRE mostram que 650.303 pessoas ainda não coletaram a biometria na Bahia. Confira as cidades com maior número de eleitores sem biometria cadastrada:

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Salvador: 108.590. Feira de Santana: 27.319 Vitória da Conquista: 16.551 Camaçari: 12.498

Como cadastrar a biometria?

Para estar em conformidade com as regras estabelecidas pelo TRE-BA, os eleitores que ainda não tenham a biometria cadastrada precisam comparecer aos cartórios eleitorais ou postos de atendimento do Tribunal até o dia 6 de maio. O cadastro consiste, basicamente, no registro das digitais, da assinatura e da fotografia da pessoa atendida.

No portal do TRE-BA, é possível consultar os endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento na capital e no interior do estado. O eleitor deve comparecer ao local com documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses.

Fechamento do Cadastro

Os serviços referentes ao cadastro eleitoral, como a coleta da biometria, estarão suspensos a partir do dia 7 de maio, segundo está previsto na Legislação Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral organize o pleito.

O encerramento do cadastro ocorre 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, conforme estabelece o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições.