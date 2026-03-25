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Kassab promete apresentar candidato do PSD na terça-feira

Cúpula pessedista afunilou sua escolha entre Eduardo Leite e Ronaldo Caiado

Redação

Por Redação

25/03/2026 - 21:47 h

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Presidente do PSD, Gilberto Kassab.
Presidente do PSD, Gilberto Kassab. -

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido terá a definição do nome para disputar a Presidência da República até a próxima semana. A fala foi ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após uma reunião privada que durou cerca de duas horas no apartamento de Kassab, em São Paulo.

"Muito possivelmente até terça-feira a gente está com esse assunto encaminhado", disse Kassab a jornalistas na noite desta quarta-feira, 25.

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O encontro ocorreu um dia após o dirigente partidário se encontrar com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A cúpula pessedista afunilou sua escolha entre os dois mandatários estaduais e busca um consenso para evitar desgastes internos.

“Eu não diria que o PSD é a terceira via. O Brasil precisa de uma alternativa. Não é possível que a gente tenha só duas candidaturas que já tiveram essa oportunidade e que não deram para o Brasil as respostas que o Brasil precisava. Mais uma vez o governador Eduardo Leite deixou clara a sua disposição de colocar o seu nome para ser examinado pelo partido. Isso é muito positivo. É um partido que tem dois quadros com essa dimensão e aprovação em seus estados”, declarou Kassab.

Disputa interna

Nos últimos dias, o cenário interno apontava para o favoritismo de Caiado. A consolidação do nome do governador de Goiás ganhou força após a desistência do paranaense Ratinho Júnior, que optou por focar na sucessão estadual para conter o avanço do grupo político ligado a Sergio Moro (PL).

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Tags:

Eduardo Leite eleições 2024 Gilberto Kassab PSD Ronaldo Caiado Terceira via

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