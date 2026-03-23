Kassab garante que PSD terá candidato à Presidência da República. - Foto: Reprodução/Instagram Gilberto Kassab)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, garantiu que o partido vai lançar um candidato à Presidência da República nas eleições de outubro, mesmo após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior.

“O PSD se mantém firme em sua decisão de apresentar aos brasileiros uma candidatura a presidente da República, que com certeza será a "melhor via", contrapondo-se a essa polarização de propostas radicais que em nada contribuem para o que o Brasil precisa”, publicou Kassab nas redes sociais.

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Ratinho Júnior era um dos três pré-candidatos do PSD ao Palácio do Planalto. Ainda estão no páreo Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, governadores de Goiás e Rio Grande do Sul, respectivamente. A escolha será feita ainda neste mês

“Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são governadores muito bem avaliados, com inúmeras realizações ao longo de suas vidas públicas. Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março”, escreveu Kassab.

Decisão

Ratinho Júnior anunciou, nesta segunda-feira, 23, a desistência de concorrer à presidência da República nas eleições de outubro. Ratinho também não será candidato ao Senado ou qualquer outro cargo, permanecendo até o final do seu mandato como governador.

A expectativa é que Ratinho Júnior assuma os negócios da família Massa, liderada por seu pai, o apresentador Ratinho, no setor de comunicações.

“Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná”, afirmou.