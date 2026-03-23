ELEIÇÕES NA BAHIA
Quem são os 6 deputados que desistiram das eleições na Bahia
Desse total, quatro são deputados estaduais e dois federais; entenda os motivos
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Seis deputados baianos já bateram o martelo e decidiram não participar das eleições deste ano, abrindo mão da possibilidade de tentar um novo cargo eletivo em outubro. Desse total, quatro são deputados estaduais e dois federais.
Na maioria dos casos, o motivo está relacionado a projetos familiares, a exemplo da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), ou à necessidade de se aposentar da vida política, situação em que se enquadra a deputada estadual Maria del Carmen (PT).
Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), há ainda dois casos que requerem observação. O primeiro é o do deputado estadual Binho Galinha (sem partido), que está preso há mais de seis meses e pode ficar de fora da disputa por questões jurídicas e partidárias.
Leia Também:
Já o segundo é o da deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), que pode ficar de fora da disputa caso seja escolhida para ocupar o cargo de vice-governadora na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).
Confira, a seguir, a lista de parlamentares baianos de fora da disputa em 2026:
Cenário estadual
- Adolfo Menezes (PSD): confirmou que quer disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e vai trabalhar para lançar a esposa dele, Denise Menezes (PSD), como sucessora na disputa por uma cadeira na Alba.
- Nelson Leal (PP): desistiu da eleição para focar no cargo de coordenador de campanha do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).
- Maria del Carmen (PT): vai se aposentar da vida pública e dará lugar ao seu filho, André Fidalgo (PT).
- Kátia Oliveira (União Brasil): será substituída na corrida eleitoral pelo marido, Diógenes Tolentino, conhecido como Dinha, ex-prefeito de Simões Filho.
Cenário federal
- Alex Santana (Republicanos): o parlamentar é pastor da Assembleia de Deus e desistiu das eleições para focar na vocação religiosa e na coordenação de campanha do grupo.
- José Rocha (União Brasil): vai se aposentar da vida política e dará lugar ao seu filho na disputa pela Câmara, o deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil).
Eleições 2026
O primeiro turno das eleições deste ano será realizado em 4 de outubro. Neste ano, os brasileiros irão às urnas para eleger candidatos aos cargos do Executivo e do Legislativo, tanto em nível federal quanto estadual. São eles:
- Presidente e vice-presidente da República
- Governador e vice-governador
- Senador
- Deputado federal
- Deputado estadual
Caso haja necessidade de um segundo turno para os cargos do Executivo, a disputa ocorrerá em 25 de outubro.
Quais deputados baianos decidiram não participar das eleições de 2026?Seis deputados da Bahia não irão concorrer nas eleições de 2026: quatro estaduais e dois federais, incluindo nomes como Kátia Oliveira e Maria del Carmen.
Por que alguns deputados estão se aposentando da vida política?A maioria dos deputados que desistiram das eleições citou razões pessoais, como projetos familiares ou a necessidade de se aposentar da vida pública.
Quais são os casos que precisam de atenção na Assembleia Legislativa da Bahia?Os deputados Binho Galinha, que está preso, e Cláudia Oliveira, que pode ser escolhida vice-governadora, são os casos a serem observados.
Quem serão os substitutos dos deputados que desistiram?Os deputados que não participarão das eleições estão preparando sucessores, como Denise Menezes e André Fidalgo, para ocuparem seus lugares.
Quando ocorrem as eleições de 2026 no Brasil?O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro de 2026, com um possível segundo turno em 25 de outubro para cargos do Executivo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes