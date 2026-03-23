Quem são os 6 deputados que desistiram das eleições na Bahia

Urna eletrônica - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Seis deputados baianos já bateram o martelo e decidiram não participar das eleições deste ano, abrindo mão da possibilidade de tentar um novo cargo eletivo em outubro. Desse total, quatro são deputados estaduais e dois federais.

Na maioria dos casos, o motivo está relacionado a projetos familiares, a exemplo da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), ou à necessidade de se aposentar da vida política, situação em que se enquadra a deputada estadual Maria del Carmen (PT).

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Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), há ainda dois casos que requerem observação. O primeiro é o do deputado estadual Binho Galinha (sem partido), que está preso há mais de seis meses e pode ficar de fora da disputa por questões jurídicas e partidárias.

Já o segundo é o da deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), que pode ficar de fora da disputa caso seja escolhida para ocupar o cargo de vice-governadora na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

Confira, a seguir, a lista de parlamentares baianos de fora da disputa em 2026:

Cenário estadual

Adolfo Menezes (PSD) : confirmou que quer disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e vai trabalhar para lançar a esposa dele, Denise Menezes (PSD), como sucessora na disputa por uma cadeira na Alba.

: confirmou que quer disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e vai trabalhar para lançar a esposa dele, Denise Menezes (PSD), como sucessora na disputa por uma cadeira na Alba. Nelson Leal (PP) : desistiu da eleição para focar no cargo de coordenador de campanha do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).

: desistiu da eleição para focar no cargo de coordenador de campanha do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil). Maria del Carmen (PT) : vai se aposentar da vida pública e dará lugar ao seu filho, André Fidalgo (PT).

: vai se aposentar da vida pública e dará lugar ao seu filho, André Fidalgo (PT). Kátia Oliveira (União Brasil) : será substituída na corrida eleitoral pelo marido, Diógenes Tolentino, conhecido como Dinha, ex-prefeito de Simões Filho.

Cenário federal

Alex Santana (Republicanos) : o parlamentar é pastor da Assembleia de Deus e desistiu das eleições para focar na vocação religiosa e na coordenação de campanha do grupo.

: o parlamentar é pastor da Assembleia de Deus e desistiu das eleições para focar na vocação religiosa e na coordenação de campanha do grupo. José Rocha (União Brasil ): vai se aposentar da vida política e dará lugar ao seu filho na disputa pela Câmara, o deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil).

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições deste ano será realizado em 4 de outubro. Neste ano, os brasileiros irão às urnas para eleger candidatos aos cargos do Executivo e do Legislativo, tanto em nível federal quanto estadual. São eles:

Presidente e vice-presidente da República

Governador e vice-governador

Senador

Deputado federal

Deputado estadual

Caso haja necessidade de um segundo turno para os cargos do Executivo, a disputa ocorrerá em 25 de outubro.