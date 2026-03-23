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ELEIÇÕES NA BAHIA

Quem são os 6 deputados que desistiram das eleições na Bahia

Desse total, quatro são deputados estaduais e dois federais; entenda os motivos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/03/2026 - 11:58 h

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Seis deputados baianos já bateram o martelo e decidiram não participar das eleições deste ano, abrindo mão da possibilidade de tentar um novo cargo eletivo em outubro. Desse total, quatro são deputados estaduais e dois federais.

Na maioria dos casos, o motivo está relacionado a projetos familiares, a exemplo da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), ou à necessidade de se aposentar da vida política, situação em que se enquadra a deputada estadual Maria del Carmen (PT).

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Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), há ainda dois casos que requerem observação. O primeiro é o do deputado estadual Binho Galinha (sem partido), que está preso há mais de seis meses e pode ficar de fora da disputa por questões jurídicas e partidárias.

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Já o segundo é o da deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), que pode ficar de fora da disputa caso seja escolhida para ocupar o cargo de vice-governadora na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

Confira, a seguir, a lista de parlamentares baianos de fora da disputa em 2026:

Cenário estadual

  • Adolfo Menezes (PSD): confirmou que quer disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e vai trabalhar para lançar a esposa dele, Denise Menezes (PSD), como sucessora na disputa por uma cadeira na Alba.
  • Nelson Leal (PP): desistiu da eleição para focar no cargo de coordenador de campanha do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).
  • Maria del Carmen (PT): vai se aposentar da vida pública e dará lugar ao seu filho, André Fidalgo (PT).
  • Kátia Oliveira (União Brasil): será substituída na corrida eleitoral pelo marido, Diógenes Tolentino, conhecido como Dinha, ex-prefeito de Simões Filho.

Cenário federal

  • Alex Santana (Republicanos): o parlamentar é pastor da Assembleia de Deus e desistiu das eleições para focar na vocação religiosa e na coordenação de campanha do grupo.
  • José Rocha (União Brasil): vai se aposentar da vida política e dará lugar ao seu filho na disputa pela Câmara, o deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil).

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições deste ano será realizado em 4 de outubro. Neste ano, os brasileiros irão às urnas para eleger candidatos aos cargos do Executivo e do Legislativo, tanto em nível federal quanto estadual. São eles:

  • Presidente e vice-presidente da República
  • Governador e vice-governador
  • Senador
  • Deputado federal
  • Deputado estadual

Caso haja necessidade de um segundo turno para os cargos do Executivo, a disputa ocorrerá em 25 de outubro.

Quais deputados baianos decidiram não participar das eleições de 2026?

Seis deputados da Bahia não irão concorrer nas eleições de 2026: quatro estaduais e dois federais, incluindo nomes como Kátia Oliveira e Maria del Carmen.

Por que alguns deputados estão se aposentando da vida política?

A maioria dos deputados que desistiram das eleições citou razões pessoais, como projetos familiares ou a necessidade de se aposentar da vida pública.

Quais são os casos que precisam de atenção na Assembleia Legislativa da Bahia?

Os deputados Binho Galinha, que está preso, e Cláudia Oliveira, que pode ser escolhida vice-governadora, são os casos a serem observados.

Quem serão os substitutos dos deputados que desistiram?

Os deputados que não participarão das eleições estão preparando sucessores, como Denise Menezes e André Fidalgo, para ocuparem seus lugares.

Quando ocorrem as eleições de 2026 no Brasil?

O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro de 2026, com um possível segundo turno em 25 de outubro para cargos do Executivo.

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Tags:

Bahia deputados eleições 2026 Política

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