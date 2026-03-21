Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERFIL POLÍTICO

Bahia registra 6,5 milhões de abstenções nas últimas três eleições

Estudo mostrou o perfil do eleitor baiano 2020, 2022 e 2024

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

20/03/2026 - 22:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Voto na urna eletrônica
Voto na urna eletrônica -

Mais de 6,5 milhões de eleitores baianos não foram votar e nem justificaram as ausências nas urnas nas eleições de 2020, 2022 e 2024, no 1º e 2º turno, como mostra o relatório apresentado pelo Grupo de Pesquisas Judiciárias do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (GPJ/TRE-BA).

Confira os números em cada ano:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 2020: 2.240.067
  • 2022: 2.408.763
  • 2024: 1.928.520

Ao olhar somente para Salvador, o ano de 2020 foi o que registrou o maior percentual de abstenções, número causado principalmente por conta da pandemia de Covid-19.

Leia Também:

Paulo Azi diz que há espaço para avançar no fim da escala 6x1
"Bumbum guloso": saiba quem foi o alvo de ofensas de Carlos Bolsonaro
Lula e Rui Costa apontam saídas para crise dos combustíveis no Brasil

2020 - 1.897.098 eleitores aptos

  • 1.395.103 (73,54%) votaram
  • 501.995 (26,46%) não votaram

2022 - eleitores aptos foi de 1.983.198

  • 1.627.853 (82,08%) votaram
  • 355.345 (17,92%) não votaram

2024 - 1.969.757 eleitores aptos

  • 1.508.864 (76,60%) votaram
  • 460.893 (23,40%) não votaram

Perfil do eleitor faltoso

Além dos números absolutos, o relatório também traçou o perfil do eleitor que mais se abstém de votar.

Segundo o estudo, a abstenção é mais frequente entre pessoas com mais de 70 anos de idade ou entre 21 e 29 anos de idade, com baixa escolaridade e estado civil viúvo ou separado judicialmente. Os dados também mostram taxas mais elevadas entre pessoas com deficiência, além de maior incidência entre eleitores com voto facultativo.

As informações foram obtidas no Portal de Estatísticas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Relatório Gerencial Eleições 2024 do TRE-BA, combinando análises quantitativas e qualitativas para identificar padrões e apontar possíveis estratégias de enfrentamento da abstenção.

Como diminuir as taxas de abstenção?

De acordo com o Relatório, para fortalecer a participação democrática e reduzir os índices de abstenção eleitoral, recomenda-se a adoção de ações e o reforço de medidas voltadas a pontos como: acessibilidade, educação cidadã, logística e combate à desinformação.

Acessibilidade

Além disso, o estudo mostra a necessidade do cumprimento de demandas como a ampliação das seções eleitorais acessíveis para pessoas com deficiência, a disponibilização de transporte acessível e o fortalecimento de campanhas informativas em formatos inclusivos (vídeos com Libras, áudio-descrição e materiais em braille).

Educação cidadã

Outro ponto destacado no material é a intensificação de parcerias entre o eleitoral baiano, escolas públicas e universidades para promover atividades educativas sobre a relevância do voto.

Logística

No campo da logística, propõe-se a garantia de transporte público gratuito ou subsidiado nos dias de eleição, especialmente em comunidades periféricas e áreas rurais, além do reforço da segurança nos locais de votação situados em áreas de maior vulnerabilidade.

Combate às fake news

As medidas também incluem o fortalecimento de campanhas permanentes de combate à desinformação e a ampliação de canais oficiais para esclarecimento rápido de boatos eleitorais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia eleição voto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Voto na urna eletrônica
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Voto na urna eletrônica
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Voto na urna eletrônica
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Voto na urna eletrônica
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

x