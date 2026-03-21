Bahia registra 6,5 milhões de abstenções nas últimas três eleições

Voto na urna eletrônica - Foto: Abdias Pinheiro | SECOM | TSE

Mais de 6,5 milhões de eleitores baianos não foram votar e nem justificaram as ausências nas urnas nas eleições de 2020, 2022 e 2024, no 1º e 2º turno, como mostra o relatório apresentado pelo Grupo de Pesquisas Judiciárias do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (GPJ/TRE-BA).

Confira os números em cada ano:

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2020: 2.240.067

2022: 2.408.763

2024: 1.928.520

Ao olhar somente para Salvador, o ano de 2020 foi o que registrou o maior percentual de abstenções, número causado principalmente por conta da pandemia de Covid-19.

2020 - 1.897.098 eleitores aptos

1.395.103 (73,54%) votaram

501.995 (26,46%) não votaram

2022 - eleitores aptos foi de 1.983.198

1.627.853 (82,08%) votaram

355.345 (17,92%) não votaram

2024 - 1.969.757 eleitores aptos

1.508.864 (76,60%) votaram

460.893 (23,40%) não votaram

Perfil do eleitor faltoso

Além dos números absolutos, o relatório também traçou o perfil do eleitor que mais se abstém de votar.

Segundo o estudo, a abstenção é mais frequente entre pessoas com mais de 70 anos de idade ou entre 21 e 29 anos de idade, com baixa escolaridade e estado civil viúvo ou separado judicialmente. Os dados também mostram taxas mais elevadas entre pessoas com deficiência, além de maior incidência entre eleitores com voto facultativo.

As informações foram obtidas no Portal de Estatísticas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Relatório Gerencial Eleições 2024 do TRE-BA, combinando análises quantitativas e qualitativas para identificar padrões e apontar possíveis estratégias de enfrentamento da abstenção.

Como diminuir as taxas de abstenção?

De acordo com o Relatório, para fortalecer a participação democrática e reduzir os índices de abstenção eleitoral, recomenda-se a adoção de ações e o reforço de medidas voltadas a pontos como: acessibilidade, educação cidadã, logística e combate à desinformação.

Acessibilidade

Além disso, o estudo mostra a necessidade do cumprimento de demandas como a ampliação das seções eleitorais acessíveis para pessoas com deficiência, a disponibilização de transporte acessível e o fortalecimento de campanhas informativas em formatos inclusivos (vídeos com Libras, áudio-descrição e materiais em braille).

Educação cidadã

Outro ponto destacado no material é a intensificação de parcerias entre o eleitoral baiano, escolas públicas e universidades para promover atividades educativas sobre a relevância do voto.

Logística

No campo da logística, propõe-se a garantia de transporte público gratuito ou subsidiado nos dias de eleição, especialmente em comunidades periféricas e áreas rurais, além do reforço da segurança nos locais de votação situados em áreas de maior vulnerabilidade.

Combate às fake news

As medidas também incluem o fortalecimento de campanhas permanentes de combate à desinformação e a ampliação de canais oficiais para esclarecimento rápido de boatos eleitorais.