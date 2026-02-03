Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM MUITO BENEFÍCIO

Perda de salário e presídio comum: o que Bolsonaro perde com expulsão do Exército

Perda de patente do ex-presidente será analisada pelo Superior Tribunal Militar

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/02/2026 - 12:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares
Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares -

Mesmo após ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua recebendo salário bruto de R$ 12.861,61 como capitão reformado do Exército Brasileiro.

Esse cenário, no entanto, pode mudar caso o Superior Tribunal Militar (STM) dê seguimento ao pedido do Ministério Público Militar (MPM) para que Bolsonaro seja expulso das Forças Armadas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o ajuizamento da representação no STM, ocorre o sorteio automático e eletrônico do relator e do relator revisor.

Segundo o tribunal, um dos cargos é ocupado por um ministro militar e o outro por um ministro civil. Assim, se o relator principal for militar, o revisor será civil e vice-versa.

O julgamento no STM não tem caráter criminal. A Corte avalia se há “indignidade ou incompatibilidade” para a permanência do militar nos quadros das Forças Armadas, em um procedimento conhecido como julgamento por um “tribunal de honra”.

Ao fim do processo, caso Bolsonaro perca o posto e a patente, ele deixa de receber o salário. Isso ocorre porque o militar expulso passa a ser considerado isento do Serviço Militar, perdendo qualquer vínculo com as Forças Armadas.

Leia Também:

Expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas é solicitada
Carlos Bolsonaro aponta culpado por pai estar "abatido" na cadeia
Candidato ao Planalto defende 'minuta golpista' de Bolsonaro
Bolsonaro quer visita de Nikolas Ferreira e outros aliados na Papudinha

Morte ficta e pensão

De acordo com o Estatuto dos Militares, se o oficial tiver esposa ou filhos de até 24 anos que estejam estudando, os dependentes passam a ter direito a uma pensão no mesmo valor do salário que era pago ao militar.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) corre risco de ser expulso das Forças Armadas
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) corre risco de ser expulso das Forças Armadas | Foto: Evaristo Sá | AFP

Com a declaração da perda de posto e patente, é formalizada a demissão. Como consequência, é editado um ato administrativo que decreta a chamada “morte ficta”, mecanismo que equipara o oficial expulso a um falecido para fins previdenciários. A partir disso, os familiares passam a receber pensão militar.

Possível mudança no local de prisão

A eventual expulsão de Bolsonaro do Exército também pode provocar mudança no local de cumprimento da pena.

O ex-presidente foi transferido recentemente para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde permanece custodiado em instalações militares em razão do vínculo com as Forças Armadas.

Caso perca a patente, em tese, deixaria de existir o fundamento para sua permanência em unidades militares. A decisão, no entanto, caberá ao ministro relator do caso.

Para onde ele iria?

Se Bolsonaro for transferido para o regime comum, o destino mais provável dentro do sistema penitenciário do Distrito Federal seria uma das unidades da Papuda.

Atualmente, ele já se encontra no complexo, mas em uma área específica: o 19º Batalhão da Polícia Militar, a chamada Papudinha, que funciona como Sala de Estado Maior, destinada a autoridades e militares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Forças Armadas Jair Bolsonaro Política STF superior tribunal militar supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x