Deputado Leo Prates oficializa filiação ao Republicanos

Siga o A TARDE no Google

Leo Prates durante ato de filiação, em Salvador - Foto: Wadson Souza | Divulgação

O deputado federal Leo Prates oficializou na quinta-feira, 26, a sua filiação no Republicanos. O ato ocorreu no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador (CMS), no Centro Histórico da cidade.

A ida de Prates para legenda, comandada na Bahia, pelo também deputado federal Márcio Marinho, marca a expansão do partido mirando as eleições de outubro. A ideia da sigla é aumentar a bancada para seis parlamentares na Câmara Federal.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para Prates, a integração ao Republicanos representa mais do que uma mudança partidária.

“É uma união de propósitos. Chego ao Republicanos para somar e contribuir ainda mais com a Bahia. É um partido que cresce, tem projetos e que me dá condições de seguir trabalhando pelas pessoas”, ressaltou.

"Preparado e experiente"

Para o presidente estadual do Republicanos Bahia, deputado federal Márcio Marinho, a chegada de Leo Prates representa um reforço estratégico para o partido. Segundo ele, a filiação soma experiência, capacidade administrativa e compromisso com o desenvolvimento do estado.

“Recebemos Leo Prates com muita alegria. Um parlamentar preparado, com ampla experiência legislativa e administrativa, que chega para somar forças, fortalecer o nosso projeto político comprometido com a Bahia e com o Brasil”, afirmou.

Quem esteve no evento?

O evento também contou com a presença de importantes lideranças políticas, entre elas:

o líder do Republicanos na Câmara, Augusto Coutinho;

o senador Ângelo Coronel (Republicanos);

o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil);

além de outras autoridades

Quem é Leo Prates?

Engenheiro eletricista, com pós-graduação em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Leo Prates iniciou sua trajetória política como vereador de Salvador, onde presidiu a Câmara Municipal no biênio 2017–2018. É casado e pai de dois filhos.

Com uma trajetória marcada pela experiência legislativa e pela gestão pública, Leo Prates foi eleito deputado estadual e, posteriormente, comandou as Secretarias Municipais de Promoção Social e de Saúde de Salvador, permanecendo à frente da pasta da Saúde por quase três anos. Em 2022, foi eleito deputado federal pela Bahia, consolidando sua atuação no Congresso Nacional.