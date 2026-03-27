ELEIÇÕES
Deputado Leo Prates oficializa filiação ao Republicanos
Parlamentar diz que mudança representa "união de propósitos"
Por Redação
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O deputado federal Leo Prates oficializou na quinta-feira, 26, a sua filiação no Republicanos. O ato ocorreu no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador (CMS), no Centro Histórico da cidade.
A ida de Prates para legenda, comandada na Bahia, pelo também deputado federal Márcio Marinho, marca a expansão do partido mirando as eleições de outubro. A ideia da sigla é aumentar a bancada para seis parlamentares na Câmara Federal.
Para Prates, a integração ao Republicanos representa mais do que uma mudança partidária.
“É uma união de propósitos. Chego ao Republicanos para somar e contribuir ainda mais com a Bahia. É um partido que cresce, tem projetos e que me dá condições de seguir trabalhando pelas pessoas”, ressaltou.
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"Preparado e experiente"
Para o presidente estadual do Republicanos Bahia, deputado federal Márcio Marinho, a chegada de Leo Prates representa um reforço estratégico para o partido. Segundo ele, a filiação soma experiência, capacidade administrativa e compromisso com o desenvolvimento do estado.
“Recebemos Leo Prates com muita alegria. Um parlamentar preparado, com ampla experiência legislativa e administrativa, que chega para somar forças, fortalecer o nosso projeto político comprometido com a Bahia e com o Brasil”, afirmou.
Quem esteve no evento?
O evento também contou com a presença de importantes lideranças políticas, entre elas:
- o líder do Republicanos na Câmara, Augusto Coutinho;
- o senador Ângelo Coronel (Republicanos);
- o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil);
- além de outras autoridades
Quem é Leo Prates?
Engenheiro eletricista, com pós-graduação em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Leo Prates iniciou sua trajetória política como vereador de Salvador, onde presidiu a Câmara Municipal no biênio 2017–2018. É casado e pai de dois filhos.
Com uma trajetória marcada pela experiência legislativa e pela gestão pública, Leo Prates foi eleito deputado estadual e, posteriormente, comandou as Secretarias Municipais de Promoção Social e de Saúde de Salvador, permanecendo à frente da pasta da Saúde por quase três anos. Em 2022, foi eleito deputado federal pela Bahia, consolidando sua atuação no Congresso Nacional.
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