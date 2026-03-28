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REVITALIZAÇÃO

Parque do Abaeté ressurge após investimento milionário

Neste domingo, 28, mais uma etapa de requalificação será entregue

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/03/2026 - 15:02 h

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Parque do Abaeté passa por intensa requalificação.
Parque do Abaeté passa por intensa requalificação. -

Após uma revitalização que teve início há dois anos, aos poucos o Parque do Abaeté volta a ser atrativo para baianos e turistas. Neste domingo, 28, mais uma etapa de requalificação será entregue.

O governador Jerônimo Rodrigues vai inaugurar o Memorial do Abaeté, além da reforma completa da Casa da Música e do Centro de Atividades, que reúne lanchonetes, restaurantes e lojas. Durante a agenda, também será anunciado um novo investimento de R$ 4,5 milhões para continuidade das obras.

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O ato será uma celebração pelos 477 anos de Salvador. Além das novidades no cartão-postal, o governador também vai entregar uma nova obra de contenção de encostas no bairro dos Barris ampliando as ações de prevenção de desastres naturais.

Nova etapa

Os recursos para a nova etapa da requalificação do Parque do Abaeté são do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente (FERFA) e serão executados pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A principal intervenção da próxima fase é a reconstrução completa do mirante. A estrutura atual está condenada e será integralmente demolida. No local, será implantado um mirante panorâmico com estrutura em concreto, deck em madeira, cobertura em curvas e iluminação cênica, com identidade visual que dialoga diretamente com o território.

A Lagoa do Abaeté, em Itapuã.
A Lagoa do Abaeté, em Itapuã. | Foto: Manu Dias | GOVBA

O formato circular faz referência ao movimento do Samba de Roda e à cultura das Ganhadeiras de Itapuã, grupo que simboliza a região do Abaeté. A partir de uma praça de entrada, o visitante percorrerá dois níveis de contemplação com vista para o mar, por meio de uma rampa que acompanha a curvatura da edificação. A acessibilidade universal estará garantida em todo o percurso.

Além do mirante, serão implantadas duas quadras poliesportivas de areia, com 220 m² cada, além de alambrado metálico, bancos com cobertura e iluminação para uso noturno, atendendo a uma demanda histórica de moradores e frequentadores do entorno.

A praça principal passará por renovação completa, com novo pavimento em piso intertravado e concreto pigmentado, recuperação da pedra portuguesa, implantação de sistema integrado de drenagem, acesso para veículos pesados e reforma dos degraus existentes.

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O cercamento do parque contará com 815 metros de gradil metálico, contribuindo para a delimitação e proteção do perímetro da APA, organização do uso público e ampliação da segurança de visitantes e da fauna local.

O entorno do Centro de Atividades também receberá melhorias, com adequações em calçadas, sistemas de energia e comunicação visual, mantendo sua vocação como espaço de educação ambiental voltado a escolas, comunidades e grupos culturais.

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Tags:

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