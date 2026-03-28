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DETERMINAÇÃO

Moraes proíbe drones em área próxima da casa de Bolsonaro

Ministro ressaltou que o sobrevoo próximo a residências pode violar direitos fundamentais

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/03/2026 - 12:52 h | Atualizada em 28/03/2026 - 14:45

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Drone da Globo fez imagens de Bolsonaro em sua residência.
Drone da Globo fez imagens de Bolsonaro em sua residência. -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu a aproximação de drones na residência onde Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

A determinação do magistrado prevê também que a Polícia Militar realize imediatamente a apreensão dos drones e efetue a prisão em flagrante de seus operadores. Moraes ainda autoriza o abate dos equipamentos em caso de desobediência.

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“A ação é desencadeada após a identificação de equipamentos não autorizados sobrevoando o imóvel, o que representa risco à segurança e violação do espaço aéreo”, aponta a decisão.

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O ministro ressaltou que o sobrevoo próximo a residências pode violar direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada, além de representar risco à integridade física dos moradores.

Segundo ele, a prática pode configurar crime de violação de domicílio e também atentado contra a segurança do transporte aéreo.

Imagens da domiciliar

Jair Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de reclusão em regime domiciliar na sexta-feira, 27, após receber alta médica do Hospital DF Star, onde ficou internado por duas semanas.

Um drone da Globonews capturou o momento em que o ex-presidente interagia com a sua esposa Michelle Bolsonaro e brincando com cachorros.

O período inicial é de 90 dias, com eventual realização de perícia médica.

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Tags:

Alexandre de Moraes drones Jair Bolsonaro Prisão domiciliar

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