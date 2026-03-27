Jair Bolsonaro recebe alta e começa prisão domiciliar em Brasília

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 27, após quase duas semanas internado em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia.

Agora, o político segue para sua residência, também na capital federal, cumprirá prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Bolsonaro deixou o hospital DF Star, por volta de 10h. Momentos antes, a ex-primeira-dama Michelle também deixou o local, em um veículo próprio.

O ex-mandatário estava internado desde o dia 13 de março após passar mal na Papudinha, lugar em que cumpria os seus 27 anos e três meses de prisão.

Bolsonaro deve operar ombro direito

Em coletiva de imprensa, o cardiologista Brasil Caiado informou que o ex-presidente deve realizar uma cirurgia no ombro direito até o fim de abril. A intervenção deve ocorrer após reclamações de dor na região.

Veja o que Bolsonaro pode ou não fazer na prisão domiciliar

Autorizações

Ficar em casa durante todo o período;

Utilizar a tornozeleira eletrônica;

Receber visitas de familiares próximos: Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro estão permanentemente autorizados a visitarem o pai, seguindo os mesmos dias e horários das unidades prisionais. A esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso, porque moram na mesma residência;

Receber visitas de advogados: Os encontros devem durar até 30 minutos mediante agendamento prévio com o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do local;

Ser atendido por equipe médica particular cadastrada;

Continuar sessões de fisioterapia;

Ser internado em caso de urgência.

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