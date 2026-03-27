Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jair Bolsonaro recebe alta e começa prisão domiciliar em Brasília

Ex-presidente deixou hospital DF Star na manhã de sexta-feira, 27

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

27/03/2026 - 10:28 h | Atualizada em 27/03/2026 - 11:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 27, após quase duas semanas internado em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia.

Agora, o político segue para sua residência, também na capital federal, cumprirá prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro deixou o hospital DF Star, por volta de 10h. Momentos antes, a ex-primeira-dama Michelle também deixou o local, em um veículo próprio.

Leia Também:

Jair Bolsonaro recebe alta e começa prisão domiciliar em Brasília
Após STF liberar Bolsonaro, PT quer domiciliar para idosos e doentes
Lula faz cobrança a aliados após avanço de Flávio Bolsonaro
Lula rebate Flávio e compara Bolsonaro a carro desmanchado

O ex-mandatário estava internado desde o dia 13 de março após passar mal na Papudinha, lugar em que cumpria os seus 27 anos e três meses de prisão.

Bolsonaro deve operar ombro direito

Em coletiva de imprensa, o cardiologista Brasil Caiado informou que o ex-presidente deve realizar uma cirurgia no ombro direito até o fim de abril. A intervenção deve ocorrer após reclamações de dor na região.

Veja o que Bolsonaro pode ou não fazer na prisão domiciliar

Autorizações

  • Ficar em casa durante todo o período;
  • Utilizar a tornozeleira eletrônica;
  • Receber visitas de familiares próximos: Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro estão permanentemente autorizados a visitarem o pai, seguindo os mesmos dias e horários das unidades prisionais. A esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso, porque moram na mesma residência;
  • Receber visitas de advogados: Os encontros devem durar até 30 minutos mediante agendamento prévio com o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do local;
  • Ser atendido por equipe médica particular cadastrada;
  • Continuar sessões de fisioterapia;
  • Ser internado em caso de urgência.

Proibições

  • Usar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa;
  • Uso de redes sociais;
  • Gravar vídeos ou áudios;
  • Circular fora da área da tornozeleira eletrônica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x