Bolsonaro em prisão domiciliar: condomínio impõe regras rígidas

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Condomínio Solar de Brasília - Foto: Condomínio Solar de Brasília/Reprodução

O Condomínio Solar de Brasília emitiu um comunicado rigoroso aos moradores estabelecendo diretrizes de segurança e convivência após o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua residência nesta sexta-feira, 27.

Após 14 dias de internação hospitalar, Bolsonaro passa a cumprir pena em regime de prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, o que mobilizou a administração do residencial para garantir o cumprimento das determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Medidas de segurança e restrições judiciais

Para cumprir as determinações do STF, o condomínio estabeleceu um protocolo rígido de monitoramento:

Raio de exclusão: Proibição total de aglomerações em um raio de 1 km da portaria.

Proibição total de aglomerações em um raio de 1 km da portaria. Vigilância perimetral: Monitoramento intensificado nas áreas externas da casa, especialmente nas divisas com vizinhos.

Monitoramento intensificado nas áreas externas da casa, especialmente nas divisas com vizinhos. Controle de acesso: Registro rigoroso de entrada e saída de todos os visitantes.

Responsabilidade dos moradores sobre visitantes

O síndico do Solar de Brasília alertou que os condôminos serão responsabilizados diretamente por qualquer descumprimento das regras por parte de seus convidados.

Segundo o documento enviado, as "consequências serão imediatas" caso ocorram atos interpretados como infração judicial, o que pode gerar transtornos administrativos e jurídicos para quem autorizou a entrada.

“Informo aos nossos moradores que observem com o máximo cuidado a rotina de entrada e saída dos seus visitantes, pois a determinação do senhor ministro do STF é clara e, caso ocorra qualquer tipo de ato que seja interpretado como descumprimento à ordem judicial, acarretará em infração judicial e suas consequências serão imediatas”, afirma o síndico no comunicado.

Estrutura do condomínio e limitações

Apesar da infraestrutura de luxo do Solar de Brasília, Bolsonaro enfrenta um isolamento severo:

Extensão: Dividido em três quadras (I, II e III) com 1.258 lotes no Jardim Botânico.

Dividido em três quadras (I, II e III) com 1.258 lotes no Jardim Botânico. Lazer proibido: O ex-presidente não pode utilizar as áreas comuns, como pistas de caminhada, ciclovias, quadras esportivas ou as quatro igrejas cristãs do local.

O ex-presidente não pode utilizar as áreas comuns, como pistas de caminhada, ciclovias, quadras esportivas ou as quatro igrejas cristãs do local. Confinamento domiciliar: A medida deve ser cumprida integralmente dentro do endereço residencial (cerca de 400 m²).

A medida deve ser cumprida integralmente dentro do endereço residencial (cerca de 400 m²). Área privativa: Vídeos mostram que a casa alugada dispõe de área de lazer própria com piscina, deck e churrasqueira, onde a circulação é permitida.

Contexto da prisão domiciliar e saúde

A mudança para o regime domiciliar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do estado de saúde frágil do ex-presidente, observado durante seu período de reclusão na Papudinha e na Superintendência da Polícia Federal.

No entanto, esta não é a primeira vez que o político ocupa o Solar de Brasília sob custódia. Entre agosto e novembro, Bolsonaro cumpriu prisão domiciliar no local, mas foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal após tentar violar a tornozeleira eletrônica.

Dias depois, passou a cumprir a pena definitiva de 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista, em decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes.