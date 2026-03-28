Salvador, RMS e interior aderem à campanha de vacinação neste sábado

Dia D de Vacinação - Foto: Dóris Queirós / Saúde GovBA

Salvador, Região Metropolitana (RMS) e cidades do interior da Bahia aderiram ao Dia D de Vacinação, neste sábado, 28. A campanha, que acontece em todo o Brasil, visa a proteção coletiva e redução da pressão sobre os serviços de saúde.

“É importante frisarmos que a gripe, na maioria das vezes, pode se tornar muito mais que um resfriado e complicar. Por isso, é importante que os grupos mais sensíveis procurem a imunização contra a Influenza", destacou o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa, que participou da abertura do Dia D em Salvador e Camaçari.

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Na capital baiana, o subsecretário acompanhou a vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) do Curralinho, ao lado da Superintendente da Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), Rivia Mary, e do Diretor da Vigilância Epidemiológica (Divep), Ramon Saavedra. Já em Camaçari, Paulo Barbosa esteve ao lado da secretária municipal do municipio, Rosangela Almeida, e da coordenadora de Imunização do Estado, Vânia Rebouças.

“A Bahia recebeu cerca de 1,34 milhão de doses, que foram distribuídas aos municípios pelo Governo do Estado. Nossa meta é prevenir e imunizar 90% do grupo prioritário em toda a Bahia, o que reduzirá diagnósticos graves em quase 60%. Vacinar é um ato de amor e segurança para todos e precisamos nos mobilizar para diminuir complicações, internações e óbitos durante o período de maior circulação do vírus.”, frisou Vânia Rebouças.

Campanha segue na Bahia

A iniciativa continua até o dia 30 de maio e integra a estratégia nacional para combater a gripe. A campanha é direcionada a crianças com menos de 6 anos, abrangendo aquelas entre 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, também fazem parte do público prioritário gestantes, idosos a partir de 60 anos, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, assim como aqueles que possuem comorbidades ou deficiência permanente.

Caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos correios, agentes das forças de segurança e armadas, funcionários do sistema prisional, indivíduos privados de liberdade e jovens em medidas socioeducativas também estão incluídos no público-alvo. Durante o ano, a Bahia receberá mais de seis milhões de doses ao longo da estratégia vacinal.

Como funcionou a distribuição das vacinas na Bahia?

A distribuição das vacinas seguiu proporcionalmente o público-alvo dos 417 municípios da Bahia. Com isso, o maior volume de doses nesta primeira remessa foram para Salvador (204.120), Feira de Santana (58.310), Vitória da Conquista (25.840), Porto Seguro (24.490) e Camaçari (18.520).

A vacinação é realizada em unidades básicas de saúde e pontos estratégicos, com horários que variam entre 8h e 16h, conforme a localidade. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação, CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.