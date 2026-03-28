ACIDENTE GRAVE
Cinco jovens morrem após colisão entre dois carros no interior da Bahia
Prefeitura lamentou a morte dos jovens e decretou luto oficial de três dias
Por Edvaldo Sales
A batida entre dois carros resultou na morte de cinco jovens na BR-324, na zona rural de Nova Fátima, município localizado a cerca de 200 km de Salvador, na sexta-feira, 27.
O acidente ocorreu no km 398 da rodovia e envolveu os veículos do modelo Fiat Toro e um Volkswagen Gol, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto, as cinco pessoas morreram ainda no local.
De acordo com a Polícia Civil, entre as vítimas estão:
- Anderson Ricardo da Silva Soares, de 28 anos
- Samuel Ramos Carneiro Bisneto, de 18 anos
A Prefeitura de Nova Fátima disse que as outras três vítimas foram identificadas como:
- Ismael Pereira dos Santos, de 25 anos
- Jeovanny Silva Marinho Lucena
- Rafael de Carvalho dos Santos
O motorista da Fiat Toro, que é vereador da cidade de Juazeiro, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade de saúde.
Gleidson Azevedo voltava de um evento em Salvador, com o pai, quando se envolveu no acidente. O pai dele ficou levemente ferido e já recebeu alta hospitalar.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por perícia.
As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.
Luto oficial
A Prefeitura de Nova Fátima lamentou as mortes dos jovens e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. A cidade decretou luto oficial de três dias.
