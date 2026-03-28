ACIDENTE GRAVE

Cinco jovens morrem após colisão entre dois carros no interior da Bahia

Prefeitura lamentou a morte dos jovens e decretou luto oficial de três dias

Por Edvaldo Sales

28/03/2026 - 13:43 h | Atualizada em 28/03/2026 - 14:16

A batida entre dois carros resultou na morte de cinco jovens na BR-324, na zona rural de Nova Fátima, município localizado a cerca de 200 km de Salvador, na sexta-feira, 27.

O acidente ocorreu no km 398 da rodovia e envolveu os veículos do modelo Fiat Toro e um Volkswagen Gol, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto, as cinco pessoas morreram ainda no local.

De acordo com a Polícia Civil, entre as vítimas estão:

  • Anderson Ricardo da Silva Soares, de 28 anos
  • Samuel Ramos Carneiro Bisneto, de 18 anos

A Prefeitura de Nova Fátima disse que as outras três vítimas foram identificadas como:

  • Ismael Pereira dos Santos, de 25 anos
  • Jeovanny Silva Marinho Lucena
  • Rafael de Carvalho dos Santos
O motorista da Fiat Toro, que é vereador da cidade de Juazeiro, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade de saúde.

Gleidson Azevedo voltava de um evento em Salvador, com o pai, quando se envolveu no acidente. O pai dele ficou levemente ferido e já recebeu alta hospitalar.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por perícia.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.

Luto oficial

A Prefeitura de Nova Fátima lamentou as mortes dos jovens e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. A cidade decretou luto oficial de três dias.

