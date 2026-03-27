TRAGÉDIA
PM morre em grave acidente na Via Parafuso, em Camaçari
Vítima foi identificada como o sargento Alessander Nascimento dos Santos, que atuava na 52ª CIPM, em Lauro de Freitas
Por Leilane Teixeira
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Um policial militar morreu durante um grave acidente registrado no fim da tarde desta sexta-feira, 27, na BA-535, conhecida como Via Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador,.
A vítima foi identificada como o sargento Alessander Nascimento dos Santos, que atuava na 52ª CIPM, em Lauro de Freitas.
As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. Equipes de resgate foram acionadas, mas o policial não resistiu aos ferimentos.
Trânsito ficou congestionado
Com o impacto da ocorrência, o trânsito na Via Parafuso ficou lento no trecho onde o acidente aconteceu, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região no horário.
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Nota de pesar
Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento e destacou sua trajetória na corporação.
Segundo a instituição, Alessander Nascimento dos Santos morreu em decorrência de um “trágico acidente de trânsito” ocorrido no próprio município.
A PM ressaltou ainda que o policial dedicou sua vida ao serviço com “coragem, honra e elevado senso de dever”, deixando um legado marcado pelo compromisso com a segurança da população baiana.
A corporação também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.
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