PM morre em grave acidente na Via Parafuso, em Camaçari

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- Foto: Reprodução

Um policial militar morreu durante um grave acidente registrado no fim da tarde desta sexta-feira, 27, na BA-535, conhecida como Via Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador,.

A vítima foi identificada como o sargento Alessander Nascimento dos Santos, que atuava na 52ª CIPM, em Lauro de Freitas.

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As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. Equipes de resgate foram acionadas, mas o policial não resistiu aos ferimentos.

Trânsito ficou congestionado

Com o impacto da ocorrência, o trânsito na Via Parafuso ficou lento no trecho onde o acidente aconteceu, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região no horário.

Nota de pesar

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento e destacou sua trajetória na corporação.

Segundo a instituição, Alessander Nascimento dos Santos morreu em decorrência de um “trágico acidente de trânsito” ocorrido no próprio município.

A PM ressaltou ainda que o policial dedicou sua vida ao serviço com “coragem, honra e elevado senso de dever”, deixando um legado marcado pelo compromisso com a segurança da população baiana.

A corporação também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.