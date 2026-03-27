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TRAGÉDIA

Criança de 7 anos morre eletrocutada em chocadeira na Bahia

No desespero, uma tia da criança tentou prestar socorro imediato, mas também recebeu um choque

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/03/2026 - 18:57 h

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Imagem ilustrativa da imagem Criança de 7 anos morre eletrocutada em chocadeira na Bahia
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Uma tragédia abalou moradores da zona rural de Conceição do Coité na tarde de quinta-feira, 26. Uma menina de 7 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, no povoado Baixa Nova, na região do distrito de Juazeirinho.

De acordo com informações da família, Raisa Silva Lopes se aproximou de uma chocadeira improvisada onde pintinhos estavam nascendo. Ao tentar tocá-los, acabou sendo atingida pela corrente elétrica do equipamento.

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No desespero, uma tia da criança tentou prestar socorro imediato, mas também recebeu um choque. Apesar do susto, ela não ficou ferida.

A menina foi levada às pressas por familiares em um carro particular até encontrar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para a Unidade Materno Infantil (UMI), mas já chegou ao local sem vida.

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Dor marcada por outra perda recente

A morte de Raisa aprofunda ainda mais o sofrimento da família, que já havia enfrentado outra tragédia recentemente. A menina era prima de uma criança de 3 anos que morreu afogada em fevereiro deste ano, também na zona rural do município.

Procedimentos e despedida

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Serrinha, onde passou por exames de necropsia.

O sepultamento está previsto para esta sexta-feira (27), no cemitério do distrito de Juazeirinho.

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choque elétrico Conceição do Coité samu

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