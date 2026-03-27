POLÍTICA
Cachoeira é sede do Primeiro Encontro Força Quilombola do Recôncavo
Iniciativa fortalece debate sobre direitos, território, educação, inclusão e justiça social
Por Redação
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Nesta quinta-feira, 26, ocorreu, em Cachoeira, o I Encontro Força Quilombola do Recôncavo. O encontro foi marcado pela escuta, diálogo e fortalecimento da luta das comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano.
A iniciativa contou com a presença de representação da UNEB, da Defensoria Pública, da SEPROMI, da Prefeitura de Cachoeira e da CAR, fortalecendo o debate sobre direitos, território, educação, inclusão e justiça social.
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“Falar da luta quilombola no Recôncavo é também falar de resistência, pertencimento, memória e da construção de mais oportunidades, especialmente por meio da educação e das políticas públicas”, frisou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).
“Essa luta precisa ser reconhecida, respeitada e fortalecida todos os dias”, continuou.
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