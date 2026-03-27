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POLÍTICA

Jerônimo anuncia pacote de investimentos para 279 cidades e prepara novas entregas

Ato de assinatura de convênios aconteceu no Parque de Exposições, em Salvador

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

27/03/2026 - 17:13 h | Atualizada em 27/03/2026 - 20:15

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Jerônimo Rodrigues durante anúncio de pacote
Jerônimo Rodrigues durante anúncio de pacote -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou um pacote de investimentos que chega a quase R$ 1,6 bilhão a 279 cidades baianas, nesta sexta-feira, 27, no Parque de Exposições, em Salvador.

“Esses recursos não são dos empréstimos, são do Tesouro. Esses quase R$ 1,6 bilhão é do Estado. Os recursos que nós tomamos [por empréstimo] estão em transição, em fase de fechamento”, contou o petista.

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Os recursos liberados pelo chefe do Executivo estadual por meio de convênios, com assinatura de ordem de serviço e licitação para as seguintes áreas:

  • Saúde;
  • Educação;
  • Infraestrutura, com a construção de estradas e encostas.

“Estamos aqui cumprindo aquilo que nós combinamos. […] são obras que já vão começar. Estamos hoje autorizando quase R$ 500 bilhões, na condição de licitar obras”, afirmou Jerônimo à imprensa.

Ciclo de entregas

O mês de abril, por sua vez, será decisivo para a liberação de novos convênios, segundo afirmou o governador.

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“Eu espero ainda que quem não concluiu o projeto ainda nesse período, a gente possa voltar para em abril fazer um novo evento como este para suprir todas as demandas estabelecidas”, disse o governador.

Este é o segundo grande anúncio de volume bilionário em poucos meses. Em dezembro, o governo já havia liberado R$ 1,3 bilhão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com uma série de prefeitos.

Segundo Jerônimo, a estratégia de dividir os anúncios em etapas serve para garantir que as prefeituras tenham tempo de organizar os editais e a documentação necessária para o aporte dos recursos.

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