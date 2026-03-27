Desembargador Sérgio Cafezeiro é homenageado pelas Forças Armadas em Salvador

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O Desembargador Sérgio Cafezeiro, magistrado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), recebeu importantes honrarias em reconhecimento à sua trajetória e contribuição institucional.

Homenagem da Força Aérea Brasileira (FAB)

Natural de Jequié, o desembargador foi distinguido com o título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira. A cerimônia ocorreu no gabinete do comandante da Base Aérea de Salvador, presidida pelo Coronel Aviador Sobreira.

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A honraria é uma das mais relevantes da Aeronáutica para personalidades civis, simbolizando a integração entre as instituições e o respeito ao Estado Democrático de Direito.

Desembargador Sérgio Cafezeiro

Medalha Amigo da Marinha

Em outra solenidade, realizada no 2º Distrito Naval em Salvador, o magistrado foi condecorado com a Medalha Amigo da Marinha. O evento foi dirigido pelo Vice-Almirante Gustavo Garriga, reforçando a importância do diálogo institucional entre o Poder Judiciário e as Forças Armadas para a estabilidade e o fortalecimento da ordem jurídica no país.

Trajetória no TJ-BA

As homenagens reconhecem a atuação firme e o compromisso com a legalidade do magistrado, que figura entre os nomes mais eficientes da Corte baiana.