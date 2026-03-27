ATENDIMENTO
INSS realiza mutirão para perícias médicas em Salvador e mais cidades da BA
Ação tem como foco acelerar o atendimento aos segurados e diminuir a fila de espera por avaliações médicas no estado
Por Leilane Teixeira
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O Instituto Nacional do Seguro Social promove, neste sábado, 28, e domingo, 29, um mutirão de perícias médicas em quatro cidades da Bahia: Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Paripiranga.
A ação tem como foco acelerar o atendimento aos segurados e diminuir a fila de espera por avaliações médicas no estado.
Atendimento presencial e remoto
Durante o mutirão, os atendimentos serão realizados tanto de forma presencial quanto por meio da chamada “perícia conectada”, modelo de teleatendimento que permite a realização da avaliação médica à distância.
A alternativa tem sido utilizada para ampliar o acesso ao serviço, principalmente em regiões onde há menor disponibilidade de médicos peritos, além de reduzir o tempo de espera e evitar deslocamentos longos por parte dos segurados.
Segundo o INSS, o formato remoto segue os mesmos critérios de segurança, sigilo e autonomia técnica adotados nas perícias presenciais.
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Como participar
Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou por meio do aplicativo e site do Meu INSS.
Após a confirmação, o segurado deve comparecer à unidade escolhida no dia e horário marcados.
Em Salvador, os atendimentos ocorrerão na agência localizada no bairro de Brotas.
Vagas disponíveis
Ao todo, foram disponibilizadas vagas limitadas para o mutirão nas cidades participantes:
- Salvador (Agência Odilon Dórea): 386 vagas
- Feira de Santana: 6 vagas
- Santo Antônio de Jesus: 13 vagas
- Paripiranga: 8 vagas
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