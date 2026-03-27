INSS realiza mutirão para perícias médicas em Salvador e mais cidades da BA

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Mais de 750 mil pessoas estão aptas a entrar na negociação. - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social promove, neste sábado, 28, e domingo, 29, um mutirão de perícias médicas em quatro cidades da Bahia: Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Paripiranga.

A ação tem como foco acelerar o atendimento aos segurados e diminuir a fila de espera por avaliações médicas no estado.

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Atendimento presencial e remoto

Durante o mutirão, os atendimentos serão realizados tanto de forma presencial quanto por meio da chamada “perícia conectada”, modelo de teleatendimento que permite a realização da avaliação médica à distância.

A alternativa tem sido utilizada para ampliar o acesso ao serviço, principalmente em regiões onde há menor disponibilidade de médicos peritos, além de reduzir o tempo de espera e evitar deslocamentos longos por parte dos segurados.

Segundo o INSS, o formato remoto segue os mesmos critérios de segurança, sigilo e autonomia técnica adotados nas perícias presenciais.

Como participar

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou por meio do aplicativo e site do Meu INSS.

Após a confirmação, o segurado deve comparecer à unidade escolhida no dia e horário marcados.

Em Salvador, os atendimentos ocorrerão na agência localizada no bairro de Brotas.

Vagas disponíveis

Ao todo, foram disponibilizadas vagas limitadas para o mutirão nas cidades participantes:

Salvador (Agência Odilon Dórea): 386 vagas

Feira de Santana: 6 vagas

Santo Antônio de Jesus: 13 vagas