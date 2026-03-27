Rede de supermercados famosa reinaugura loja em Salvador

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O projeto faz parte da estratégia de expansão da marca - Foto: Divulgação

A rede de supermercados RedeMix anunciou a reabertura de uma de suas unidades mais tradicionais em Salvador, localizada no bairro do Itaigara. Prevista para o dia 9 de abril, a reinauguração marca a conclusão de um processo de revitalização estrutural e estética da loja situada na Avenida Paulo VI.

O projeto faz parte da estratégia de expansão da marca, que busca oferecer uma experiência de compra mais tecnológica e confortável aos clientes da capital baiana.

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Transformação visual e melhoria na infraestrutura

O espaço, que conta com 778,78 metros quadrados de área de vendas, passou por uma reforma integral para se adequar aos novos padrões da rede. As mudanças visam otimizar o fluxo interno e garantir maior eficiência no atendimento:

Readequação da comunicação visual e substituição de mobiliários.

Atualização do sistema de iluminação e nova pintura.

Ajustes técnicos no sistema de ar-condicionado para conforto térmico.

Ampliação de setores e foco no frescor

Além da estética, a RedeMix investiu na robustez operacional da unidade do Itaigara. Setores considerados estratégicos para o dia a dia do consumidor, como a padaria, o hortifruti e o açougue, ganharam áreas de exposição amplas e novos equipamentos de conservação.

A modernização incluiu ainda melhorias estruturais nos sanitários e uma reorganização estratégica das gôndolas para facilitar a jornada de compra, priorizando o acesso rápido aos produtos perecíveis e itens de reposição diária.

Impacto econômico e metas de crescimento

A modernização da loja reflete diretamente na geração de emprego e na expectativa de faturamento da rede. Atualmente, a unidade sustenta 138 postos de trabalho diretos e cerca de 20 indiretos.

Com o novo formato, a empresa projeta indicadores positivos para o curto prazo: