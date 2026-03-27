ITAIGARA
Rede de supermercados famosa reinaugura loja em Salvador
Além da estética, empresa investiu na robustez operacional da unidade do Itaigara
Por Isabela Cardoso
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A rede de supermercados RedeMix anunciou a reabertura de uma de suas unidades mais tradicionais em Salvador, localizada no bairro do Itaigara. Prevista para o dia 9 de abril, a reinauguração marca a conclusão de um processo de revitalização estrutural e estética da loja situada na Avenida Paulo VI.
O projeto faz parte da estratégia de expansão da marca, que busca oferecer uma experiência de compra mais tecnológica e confortável aos clientes da capital baiana.
Transformação visual e melhoria na infraestrutura
O espaço, que conta com 778,78 metros quadrados de área de vendas, passou por uma reforma integral para se adequar aos novos padrões da rede. As mudanças visam otimizar o fluxo interno e garantir maior eficiência no atendimento:
- Readequação da comunicação visual e substituição de mobiliários.
- Atualização do sistema de iluminação e nova pintura.
- Ajustes técnicos no sistema de ar-condicionado para conforto térmico.
Ampliação de setores e foco no frescor
Além da estética, a RedeMix investiu na robustez operacional da unidade do Itaigara. Setores considerados estratégicos para o dia a dia do consumidor, como a padaria, o hortifruti e o açougue, ganharam áreas de exposição amplas e novos equipamentos de conservação.
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A modernização incluiu ainda melhorias estruturais nos sanitários e uma reorganização estratégica das gôndolas para facilitar a jornada de compra, priorizando o acesso rápido aos produtos perecíveis e itens de reposição diária.
Impacto econômico e metas de crescimento
A modernização da loja reflete diretamente na geração de emprego e na expectativa de faturamento da rede. Atualmente, a unidade sustenta 138 postos de trabalho diretos e cerca de 20 indiretos.
Com o novo formato, a empresa projeta indicadores positivos para o curto prazo:
- Fluxo de clientes: Expectativa de aumento de até 30% na visitação diária.
- Faturamento: Projeção de crescimento de aproximadamente 20% nas vendas.
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