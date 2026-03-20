Deputado baiano sofre grave acidente na BA-210 após carro bater em animal

Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado estadual Zó (PCdoB) se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 20, após o veículo em que estava colidir com um animal solto na pista da BA-210, no norte da Bahia.

As informações foram confirmadas ao Portal A TARDE pela assessoria do parlamentar. Segundo a nota, “apesar da forte pancada, que destruiu totalmente a frente do veículo, nenhum passageiro ficou ferido e todos passam bem”.

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Deputado Zó | Foto: Divulgação

O acidente ocorreu no trecho entre Curaçá e o povoado de Riacho da Massaroca, na zona rural de Juazeiro. O deputado retornava de Chorrochó, onde cumpriu agenda oficial com entregas e participação nos festejos de São José, acompanhado da equipe.

Ainda conforme a assessoria, o parlamentar e os demais ocupantes já estão em casa e devem manter a agenda prevista para o fim de semana.

“Ninguém machucou nem uma unha”

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE após o acidente, o deputado estadual Zó detalhou o ocorrido. Ao todo, três pessoas estavam no veículo: além do parlamentar, o motorista e um fotógrafo.

O acidente ocorreu entre 0h30 e 1h, quando o motorista foi surpreendido por uma vaca na pista. No momento da colisão, Zó estava dormindo.

“Estávamos voltando de uma agenda no interior da Bahia, por volta de 0h30, quando o carro colidiu com uma vaca muito grande. Eu estava dormindo, nem vi, só acordei com a pancada. Estava no banco do carona. O motorista, um profissional muito experiente, conduzia o veículo, e o fotógrafo estava no banco de trás”, relatou.

Zó afirmou ainda que, após o susto, conseguiu acionar o socorro para retirar o carro do local e deixou a área com a ajuda de um caminhoneiro. Segundo ele, os três ocupantes não se machucaram “nem uma unha”.