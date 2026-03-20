Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO

Deputado baiano sofre grave acidente na BA-210 após carro bater em animal

Zó, do PcdoB, estava retornando de uma agenda no interior da Bahia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/03/2026 - 7:59 h | Atualizada em 20/03/2026 - 9:13

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210
Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210 -

O deputado estadual Zó (PCdoB) se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 20, após o veículo em que estava colidir com um animal solto na pista da BA-210, no norte da Bahia.

As informações foram confirmadas ao Portal A TARDE pela assessoria do parlamentar. Segundo a nota, “apesar da forte pancada, que destruiu totalmente a frente do veículo, nenhum passageiro ficou ferido e todos passam bem”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Deputado Zó
Deputado Zó | Foto: Divulgação

O acidente ocorreu no trecho entre Curaçá e o povoado de Riacho da Massaroca, na zona rural de Juazeiro. O deputado retornava de Chorrochó, onde cumpriu agenda oficial com entregas e participação nos festejos de São José, acompanhado da equipe.

Leia Também:

Zó ataca a invasão do forró, agora com a participação das emendas
Deputado defende nome de Zó em Juazeiro: "Melhor caminho"
Alba aprova reestruturação do TJBA e criação de novas unidades judiciárias
O que falta para a nova loteria da Bahia ser aprovada na Alba?

Ainda conforme a assessoria, o parlamentar e os demais ocupantes já estão em casa e devem manter a agenda prevista para o fim de semana.

“Ninguém machucou nem uma unha”

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE após o acidente, o deputado estadual Zó detalhou o ocorrido. Ao todo, três pessoas estavam no veículo: além do parlamentar, o motorista e um fotógrafo.

O acidente ocorreu entre 0h30 e 1h, quando o motorista foi surpreendido por uma vaca na pista. No momento da colisão, Zó estava dormindo.

“Estávamos voltando de uma agenda no interior da Bahia, por volta de 0h30, quando o carro colidiu com uma vaca muito grande. Eu estava dormindo, nem vi, só acordei com a pancada. Estava no banco do carona. O motorista, um profissional muito experiente, conduzia o veículo, e o fotógrafo estava no banco de trás”, relatou.

Zó afirmou ainda que, após o susto, conseguiu acionar o socorro para retirar o carro do local e deixou a área com a ajuda de um caminhoneiro. Segundo ele, os três ocupantes não se machucaram “nem uma unha”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Deputado Zó juazeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Deputado estadual Zó sofre acidente na BA-210
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

x