Deputado defende nome de Zó em Juazeiro: "Melhor caminho"

Daniel Almeida defende nome de Zó - Foto: Richard Silva | PCdoB na Câmara

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) defendeu, durante o cortejo da independência da Bahia, na terça-feira, 2, que a federação 'Brasil da Esperança', encabeçada por PT, PCdoB e PV, apoie o nome do deputado estadual Zó (PCdoB), pré-candidato a prefeito em Juazeiro.

Atualmente, a federação tem Zó, Roberto Carlos (PV) e Isaac Carvalho (PT) como pré-postulantes. O terceiro, entretanto, precisa resolver imbróglios com a Justiça. Segundo Daniel Almeida, esse seria o momento do PCdoB encabeçar o projeto por abrir mão de candidaturas em outras cidades.

"Esse é o melhor caminho pra gente ganhar a eleição em Juazeiro, porque o Zó é um bom candidato, é um candidato absolutamente limpo, com uma trajetória de vida pública inquestionável como vereador, como secretário do município, com três mandatos de deputado. Ele é um cara maduro para esse papel. O PC do B teve a experiência de três mandatos lá", afirmou ao Portal A Tarde.

"As pesquisas que Isaac ostenta hoje, é essa memória do PCdoB. O PC do B não está disputando nenhuma das grandes prefeituras, a única que está pleiteando é Juazeiro, então para levar em conta esse equilíbrio de forças no campo do governador, isso também se justificaria. Então, são vários motivos que indicam a necessidade da unidade para ganhar a eleição", completou.