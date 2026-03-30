Bruno Reis anuncia reforma no secretariado de Salvador nesta quarta

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Bruno Reis, prefeito de Salvador - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, deve promover nesta quarta-feira, 31, uma reformulação no alto escalão da administração municipal. A movimentação acontece por conta do afastamento de secretários que vão disputar cargos eletivos nas eleições de outubro.

Entre os nomes já definidos para deixar a equipe está o titular da Secretaria de Governo, Cacá Leão, que pretende concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Também integram a lista de saídas o secretário de Infraestrutura, Luiz Carlos, e Igor Dominguez, que deve entrar na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia.

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Com as desincompatibilizações, a gestão municipal se prepara para uma recomposição das pastas, com a chegada de novos titulares que darão continuidade às ações em andamento.

O anúncio oficial das mudanças, seguido da posse dos substitutos, está previsto para ocorrer às 9h, na sede do Executivo municipal, localizada no Palácio Thomé de Souza.