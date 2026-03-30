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ELEIÇÕES 2026

"Comandante": Wagner elogia Jerônimo e acalma base sobre vice

Senador Jaques Wagner participou de agenda ao lado do governador, em Salvador, nesta segunda-feira, 30

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

30/03/2026 - 12:09 h | Atualizada em 30/03/2026 - 12:49

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Senador Jaques Wagner (PT-BA) faz discurso durante evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 30
Senador Jaques Wagner (PT-BA) faz discurso durante evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 30 -

O senador Jaques Wagner (PT-BA) colocou panos quentes na discussão sobre a vice de Jerônimo Rodrigues (PT) e ainda fez um afago no chefe do Executivo estadual, nesta segunda-feira, 30, durante agenda em Salvador, que ainda contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre de Padilha.

"O governador vai bater um martelo, ele é o comandante do processo, junto com o conselho político", afirmou Jaques Wagner.

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Em coletiva de imprensa, o congressista analisou a polêmica em torno do posto, com a possibilidade de o seu atual ocupante, Geraldo Júnior (MDB), ser descartado para dar lugar a outro nome, que ainda está sendo definido pelo titular do Palácio de Ondina.

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Na oportunidade, Jaques Wagner defendeu o direito do MDB em manter o quadro, ressaltando a importância do partido na eleição de 2022.

"É evidente que perto do final da janela partidária, chegando perto da eleição, fica o puxa-estica [...] Eu acho que eles [os Vieira Lima] defendem o direito deles de manter o vice-governador, que foi importante quando veio. Mas, já já isso termina", afirmou o senador.

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Tags:

eleições 2026 JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Rui Costa

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