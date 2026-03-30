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Deputados querem criminalizar no Brasil as críticas a Israel; entenda - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados está gerando debate no cenário político nacional. A proposta, o PL 1424/2026, busca estabelecer uma definição oficial de antissemitismo no país, utilizando parâmetros internacionais para combater o preconceito contra judeus.

Apresentado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e assinado inicialmente por outros 44 parlamentares, o texto classifica o antissemitismo como uma forma de racismo. O objetivo central é balizar políticas públicas e reforçar a punição para atos de ódio baseados na identidade judaica.

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A polêmica sobre a "censura"

O ponto de maior atrito reside na distinção entre o preconceito religioso/étnico e a crítica política. Críticos da medida nas redes sociais temem que a lei possa ser usada para silenciar questionamentos às ações do Estado de Israel.

Para tentar blindar a proposta contra acusações de censura, o projeto adota os critérios da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA).

O texto afirma que críticas a Israel são legítimas quando focadas no Estado como organização política, desde que não utilizem estereótipos discriminatórios.

O que seria crime e o que seria livre

A proposta tenta desenhar uma linha entre a liberdade de expressão e o crime de racismo através de três pilares:

Critério de simetria: críticas dirigidas a Israel que sejam semelhantes às feitas a qualquer outro país não são consideradas antissemitas.

Natureza do ente: o alvo deve ser o governo ou o Estado, não o povo judeu como coletividade.

Preservação do debate: o texto ressalta que não pretende limitar discussões sobre conflitos internacionais.

Por outro lado, o projeto lista condutas que passariam a ser criminalizadas, como responsabilizar todos os judeus pelas ações do governo israelense, questionar a lealdade de cidadãos judeus às suas próprias nações ou comparar políticas de Israel ao nazismo.

Projeto de lei quer criminalizar no Brasil as críticas a Israel | Foto: Reprodução

Recuo parlamentar

A repercussão negativa e a pressão digital já provocaram as primeiras baixas na base de apoio da proposta. Após a publicização dos detalhes no site da Câmara, alguns parlamentares que inicialmente assinaram o projeto decidiram retirar seus nomes da lista de autores.

Entre os que retiraram as assinaturas estiveram os deputados Reginaldo Veras (PV-DF), Welter (PT-PR), Heloísa Helena (Rede-RJ) e Vander Loubet (PT-MS).

O projeto segue agora para análise das comissões temáticas da Casa, onde deve enfrentar novos embates antes de chegar ao plenário.