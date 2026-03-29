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ZONA-TAMPÃO

Israel ordena ampliação de zona de segurança na fronteira com o Líbano

Decisão tem como objetivo conter ameaças vindas do Hezbollah, grupo armado libanês apoiado pelo Irã

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

29/03/2026 - 16:50 h

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Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel -

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ordenou a ampliação da zona de segurança, também chamada de zona-tampão, no sul do Líbano. A decisão do premiê israelense ocorre em meio ao aumento de confrontos na fronteira entre os países.

“Acabo de instruir a expansão adicional da atual zona de segurança. Estamos determinados a mudar fundamentalmente a situação no norte”, afirmou Netanyahu em um vídeo divulgado a partir do Comando Norte, segundo a agência de notícias Reuters.

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Segundo Netanyahu, o objetivo é reforçar a segurança de Israel na região fronteiriça e alterar de forma significativa o cenário atual, marcado por trocas de ataques entre os países.

Ainda segundo ele, a decisão tem como objetivo conter ameaças vindas do Hezbollah, grupo armado libanês apoiado pelo Irã. “Isso tem como objetivo neutralizar de forma definitiva a ameaça de uma invasão [por parte de militantes do Hezbollah] e manter o fogo de mísseis antitanque afastado da fronteira.”, completou Netanyahu.

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