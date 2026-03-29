Maduro dá a primeira declaração pública desde que foi preso pelos EUA

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos EUA - Foto: Federico Parra | AFP

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos Estados Unidos no início deste ano, falou publicamente pela primeira vez desde que foi preso. Em mensagem compartilhada nas redes sociais na noite de sábado, 28, o ex-líder bolivariano afirmou que ele e sua esposa, Cilia Flores, estão “bem, firmes, serenos e em oração permanente".

"Suas comunicações chegam a nós, suas mensagens, suas cartas e suas orações", acrescentou ele em referência ao povo venezuelano. "Cada palavra de amor, cada gesto de carinho, cada expressão de apoio enche nossa alma e nos fortalece espiritualmente", complementou.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mensagem foi publicada inicialmente no X (antigo Twitter), onde até agora apenas constava apenas uma contagem dos dias de "sequestro". Ainda não se sabe se o texto foi escrito por Maduro, ditado por ele à sua equipe ou se ele apenas aprovou o conteúdo.

Situação de Nicolás Maduro

Tanto Maduro quanto a esposa foram detidos pelo Exército dos EUA no dia 3 de janeiro, em operação que contou com bombardeios à capital da Venezuela, Caracas. O casal foi levado ao território norte-americano, onde Maduro enfrenta um julgamento por acusações de narcotráfico.

Preso em uma prisão de segurança máxima no Brooklyn, em Nova York, Maduro está isolado em uma cela sem internet, nem jornais, com acesso ao pátio por uma hora ao dia. Um interlocutor do ex-líder venezuelano afirmou à AFP que ele tem permissão para conversar por telefone com a família e os advogados por, no máximo, 15 minutos.

No entanto, o filho do ex-presidente, Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", disse em eventos públicos que seu pai está bem, sereno e, inclusive, praticava exercícios na prisão.

Na última quinta-feira, 26, Maduro e a esposa compareceram a um tribunal federal em Nova York, onde o juiz rejeitou um pedido da defesa para arquivar as acusações.

Governo provisório

Após Maduro ser capturado pelos Estados Unidos, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu a Presidência da Venezuela de forma interna. Sob pressão constante dos EUA, ela tem feito mudanças estruturais no governo do país, que se alinha cada vez mais aos interesses de Donald Trump.

Ela não comentou a mensagem publicada no perfil de Nicolás Maduro, assim como a maioria de seus ministros, além de não mencionar o julgamento em Nova York em seus últimos discursos.