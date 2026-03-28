No Kings: milhões de manifestantes vão às ruas protestando contra Trump

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Protestos contra o presidente Donald Trump nos Estados Unidos - Foto: RONALDO SCHEMIDT | AFP

Milhões de pessoas foram às ruas dos Estados Unidos neste sábado, 28, em manifestações do movimento "No Kings", que critica o atual governo do presidente Donald Trump.

Os protestos ocorreram em todos os 50 estados e ganharam força com críticas à política migratória, ao envolvimento do país na guerra no Irã e à percepção de um estilo de governo considerado personalista.

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Minnesota se torna epicentro dos atos

O estado de Minnesota concentrou algumas das maiores manifestações, especialmente na capital St. Paul.

Centenas de milhares de pessoas ocuparam o entorno do Capitólio estadual e ruas próximas, impulsionadas também por casos recentes envolvendo mortes atribuídas a agentes federais de imigração.

Cantor participa e critica governo

Um dos destaques do ato foi a presença do cantor Bruce Springsteen, que se apresentou para os manifestantes.

Durante o evento, o artista cantou a música “Streets of Minneapolis”, composta em resposta a episódios de violência envolvendo agentes federais. No palco, ele criticou duramente o governo:

“Esse pesadelo reacionário não será tolerado”.

Manifestações se espalham por todo o país

Além de Minnesota, grandes cidades também registraram forte adesão, como Nova York, onde multidões ocuparam a Times Square.

Em Washington, manifestantes marcharam até o Lincoln Memorial e o National Mall, exibindo cartazes com críticas ao presidente e palavras de ordem como “Chega de reis”.

Segundo os organizadores, mais de 3.100 atos foram registrados em todo o país — número superior ao de mobilizações anteriores do movimento.

Protestos contra o presidente Donald Trump nos Estados Unidos | Foto: RONALDO SCHEMIDT | AFP

Guerra no Irã amplia tensão política

A recente escalada da guerra no Irã intensificou os protestos.

Críticos apontam incertezas nos objetivos da ação militar, além do aumento de baixas entre soldados americanos. O tema passou a ser um dos principais motores das manifestações.

Polarização marca cenário político

Os protestos evidenciam a forte divisão política nos Estados Unidos. Enquanto apoiadores do movimento Make America Great Again defendem o presidente, opositores denunciam práticas consideradas autoritárias.

Entre as principais críticas estão:

uso frequente de decretos executivos

atuação do sistema de Justiça contra adversários

políticas migratórias rígidas

posicionamento sobre mudanças climáticas

restrições a programas de diversidade

Movimento ganha força nacional

Esta é a terceira grande mobilização do “No Kings” em menos de um ano, consolidando o movimento como uma das principais formas de oposição ao governo Trump desde o início de seu segundo mandato, em 2025.

As manifestações reforçam o clima de tensão política no país, que deve continuar influenciando o cenário interno e internacional nos próximos meses.