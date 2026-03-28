MUNDO
No Kings: milhões de manifestantes vão às ruas protestando contra Trump
Manifestações criticam Donald Trump, guerra no Irã e política migratória
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Milhões de pessoas foram às ruas dos Estados Unidos neste sábado, 28, em manifestações do movimento "No Kings", que critica o atual governo do presidente Donald Trump.
Os protestos ocorreram em todos os 50 estados e ganharam força com críticas à política migratória, ao envolvimento do país na guerra no Irã e à percepção de um estilo de governo considerado personalista.
Minnesota se torna epicentro dos atos
O estado de Minnesota concentrou algumas das maiores manifestações, especialmente na capital St. Paul.
Centenas de milhares de pessoas ocuparam o entorno do Capitólio estadual e ruas próximas, impulsionadas também por casos recentes envolvendo mortes atribuídas a agentes federais de imigração.
Cantor participa e critica governo
Um dos destaques do ato foi a presença do cantor Bruce Springsteen, que se apresentou para os manifestantes.
Durante o evento, o artista cantou a música “Streets of Minneapolis”, composta em resposta a episódios de violência envolvendo agentes federais. No palco, ele criticou duramente o governo:
“Esse pesadelo reacionário não será tolerado”.
Manifestações se espalham por todo o país
Além de Minnesota, grandes cidades também registraram forte adesão, como Nova York, onde multidões ocuparam a Times Square.
Em Washington, manifestantes marcharam até o Lincoln Memorial e o National Mall, exibindo cartazes com críticas ao presidente e palavras de ordem como “Chega de reis”.
Segundo os organizadores, mais de 3.100 atos foram registrados em todo o país — número superior ao de mobilizações anteriores do movimento.
Guerra no Irã amplia tensão política
A recente escalada da guerra no Irã intensificou os protestos.
Críticos apontam incertezas nos objetivos da ação militar, além do aumento de baixas entre soldados americanos. O tema passou a ser um dos principais motores das manifestações.
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Polarização marca cenário político
Os protestos evidenciam a forte divisão política nos Estados Unidos. Enquanto apoiadores do movimento Make America Great Again defendem o presidente, opositores denunciam práticas consideradas autoritárias.
Entre as principais críticas estão:
- uso frequente de decretos executivos
- atuação do sistema de Justiça contra adversários
- políticas migratórias rígidas
- posicionamento sobre mudanças climáticas
- restrições a programas de diversidade
Movimento ganha força nacional
Esta é a terceira grande mobilização do “No Kings” em menos de um ano, consolidando o movimento como uma das principais formas de oposição ao governo Trump desde o início de seu segundo mandato, em 2025.
As manifestações reforçam o clima de tensão política no país, que deve continuar influenciando o cenário interno e internacional nos próximos meses.
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