Companhia aérea cria "taxa da gordura" para passageiros obesos

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Órgãos de defesa do consumidor e grupos contra a gordofobia criticaram a nova medida - Foto: Pixabay

A companhia aérea Southwest Airlines alterou uma regra para a compra de passagens aéreas para passageiros obesos. Agora, os clientes com excesso de peso terão que comprar, antecipadamente, um assento adicional, atitude que tem sido criticada por usuários e classificada como "taxa da gordura”.

Assim, clientes que não conseguem abaixar completamente os apoios de braço ou que ocupam parte do assento ao lado, devem comprar um lugar adicional.

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Antes da mudança, os clientes podiam adquirir um segundo assento com reembolso garantido ou resolviam a necessidade no aeroporto. No entanto, com a nova norma, o reembolso só será realizado mediante os seguintes critérios:

voo precisa ter ao menos um assento vazio;

as passagens devem ser da mesma classe;

pedido de reembolso deve ser realizado em até 90 dias após a viagem.

Reclamações de usuários

Após a alteração, usuários têm relatado problemas com a companhia aérea. Há relatos de que funcionários da empresa têm avaliado o corpo dos clientes e exigido compra de outro bilhete, muitas vezes ainda no saguão.

Além disso, clientes afirmam ter perdido voos ou tido reservas canceladas por não conseguirem comprar uma nova poltrona.

Órgãos de defesa do consumidor e grupos contra a gordofobia criticaram a nova medida, afirmando que ela impõe um custo direcionado a um público específico, tornando as viagens mais inacessíveis.

O que diz a Southwest Airlines?

De acordo com a empresa, a mudança visa garantir conforto e segurança a todos os usuários, além de otimizar a ocupação das aeronaves.