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PÁSCOA SEM CHOCOLATE?

Nestlé faz alerta urgente após roubo de 12 toneladas de chocolate

Empresa advertiu que o cenário pode provocar escassez nas lojas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/03/2026 - 11:20 h

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Empresa advertiu que o cenário pode provocar escassez nas lojas
Empresa advertiu que o cenário pode provocar escassez nas lojas -

Um roubo de uma grande carga de barras de chocolate KitKat foi denunciado pelo grupo suíço Nestlé. A empresa advertiu que o cenário pode provocar escassez nas lojas justamente antes da Páscoa.

Segundo a marca, “um caminhão que transportava 413.793 unidades da sua nova linha de chocolates foi roubado durante o transporte na Europa”.

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Com 12 toneladas do alimento, a carga desapareceu na semana passada durante uma viagem até centros de produção e distribuição, indicou.

“Sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat”, comentou um porta-voz da marca, citando o slogan da barra de chocolate. “Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate”, acrescentou.

A Nestlé afirmou que “o roubo pode provocar escassez de KitKats” e que os consumidores “podem ter dificuldades para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa”.

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O roubo

O caminhão roubado saiu do centro da Itália e seguia para a Polônia, com a missão de distribuir as barras em vários países ao longo do trajeto.

Até o momento, a empresa não revelou onde a mercadoria desapareceu, mas indicou que “o veículo e seu conteúdo continuam desaparecidos”.

As investigações continuam em estreita colaboração com as autoridades locais e os parceiros da cadeia de suprimentos, de acordo com a Nestlé. Além disso, advertiu que as barras de chocolate roubadas “podem entrar em canais de venda não oficiais nos mercados europeus”.

A Nestlé destacou que é possível rastrear os produtos roubados escaneando os códigos de lote de cada barra.

“Se uma correspondência for localizada, o sistema apresentará instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de maneira adequada”, indicou.

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