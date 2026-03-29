Suspeitos de participação em atentado a banco de Paris são presos

Equipes policiais posicionadas em frente ao Bank of America, no centro de Paris, alvo de tentativa de atentado com bomba - Foto: SEBASTIEN DUPUY | AFP

Dois suspeitos de participação em uma tentativa de atentado com bomba em frente à sede do Bank of America, no centro de Paris, foram presos neste domingo, 29, pelo Serviço Nacional de Antiterrorismo (PNAT). Além deles, um menor de idade que também estaria envolvido no crime já havia sido preso, tendo a prisão preventiva prorrogada no sábado, 28.

O jovem, de origem senegalesa, estava acompanhado por um segundo indivíduo que conseguiu fugir. Segundo uma fonte policial, o adolescente afirmou que foi recrutado por um homem pelo aplicativo Snapchat para realizar a operação em troca de € 600.

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O incidente ocorreu em frente ao número 51 da Rue La Boétie, às 3h30 no horário local. Os suspeitos estavam com um dispositivo explosivo que consistia em um recipiente transparente de 5 litros cheio de líquido e um sistema de ignição, segundo uma fonte policial. A carga explosiva incluía um rojão com aproximadamente 650 gramas de material explosivo, de acordo com as primeiras informações.

A Procuradoria Antiterrorismo abriu um inquérito por “tentativa de dano por incêndio ou por meios perigosos, em ligação com uma organização terrorista”.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que o caso está ligado à guerra no Oriente Médio.