Cabeça de modelo morta pelo ex-namorado é roubada do túmulo

Siga o A TARDE no Google

Modelo morta por namorado tem cabeça retirada de seu túmulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo e empresária de 29 anos, Pamela Genini, assassinada por facadas de seu então namorado em 2025, teve a cabeça roubada de seu túmulo, na Itália. A descoberta foi feita por funcionários neste domingo, 29, durante a transferência do corpo, ao notarem que o caixão não estava devidamente fechado e com parafusos soltos.

Ao abrirem o caixão, os trabalhadores constataram que a cabeça da mulher havia desaparecido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O recente uso de silicone para vedação indicava que o corpo da modelo, que estava sepultado há cerca de cinco meses, teria sido violado recentemente.

Mais de uma pessoa participou do crime

A polícia trabalha com a hipótese de que três ou quatro pessoas teriam participado da adulteração do cadáver, mesmo que a companhia não tenha detalhado o motivo desta conclusão.

Até o momento, as autoridades também não apontaram uma possível motivação para o crime.

O caso é investigado como profanação de cadáver e ocultação de parte do corpo, que podem resultar em penas de até sete anos de prisão, conforme aponta a imprensa internacional.

Entenda a morte de Pamela

Pamela Genini, modelo e empresária de 29 anos, foi morta a facadas em outubro de 2025. O principal suspeito é seu ex-namorado, o empresário italiano Gianluca Soncin, de 52 anos.

O crime aconteceu no terraço de um apartamento em Milão.

Após a chegada da polícia no local, Soncin tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço. Porém, ele foi socorrido e levado sob custódia a um hospital.

Em suas redes sociais, Pamela compartilhava sua rotina entre Monte Carlo e Dubai, onde mantinha uma vida ligada ao universo da moda e dos negócios.