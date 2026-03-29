FLAGRANTE
Polícia impede atentado com bomba em frente a banco em Paris
Um suspeito foi preso em flagrante e outro fugiu
Por Edvaldo Sales
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A polícia francesa impediu uma tentativa de atentado com bomba em frente aos escritórios da Bank of America, no 8º distrito de Paris, na madrugada de sexta-feira, 27, para sábado, 28.
Um homem foi preso no momento em que tentava acionar um artefato explosivo artesanal, segundo fontes policiais citadas pela imprensa francesa.
A prisão ocorreu por volta das 3h25 da madrugada (hora local), durante patrulhamento da Brigade anti-criminalité (BAC), que é uma unidade especializada da Polícia Nacional Francesa focada no combate à pequena e média criminalidade em áreas urbanas.
Os agentes abordaram o suspeito quando ele tentava iniciar o fogo com um isqueiro.
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O artefato era composto por um galão de cinco litros com líquido ainda não identificado e uma carga feita a partir de um rojão com cerca de 650 gramas de pólvora e havia sido deixado em frente ao número 51 da rua La Boétie. O dispositivo foi recolhido e enviado ao laboratório da central de polícia de Paris.
De acordo com as autoridades, o homem não agiu sozinho. Um segundo indivíduo que o acompanhava conseguiu fugir.
O suspeito afirmou, em depoimento, ter sido contatado pelo Snapchat e disse ter recebido € 600 para executar a ação. Ele declarou ainda ter sido deixado no local por outra pessoa em um veículo.
O caso foi encaminhado às autoridades antiterrorismo francesas, que investigam a motivação e possíveis mandantes.
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