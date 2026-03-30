Novo PAC: Bahia recebe R$ 146 milhões em investimentos para saúde

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Agenda Novo PAC Bahia em Salvador - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do Novo PAC, anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, mais de R$ 146 milhões em investimentos para a saúde na Bahia.

Durante agenda no Parque de Exposições de Salvador, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, da Saúde, foram recebidos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e autorizaram a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), totalizando mais de 200 equipamentos.

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Além disso, o governo federal entregou aos municípios baianos 70 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 26 unidades odontológicas móveis e 36 conjuntos de equipamentos para UBS.

De acordo com Padilha, 96% dos municípios baianos já receberam recursos do Novo PAC Saúde.

“Seguimos juntos com o governo da Bahia para continuar entregando a melhor infraestrutura no SUS. Com as entregas de hoje do Novo PAC Saúde, 96% dos municípios baianos recebem algum equipamento para incremento do sistema de saúde local”, afirmou o ministro.

Reforço no primeiro socorro

Durante discurso na agenda, Jerônimo destacou que, com a nova entrega, a Bahia chega a 500 ambulâncias disponíveis para a população.

“Estamos falando de fortalecimento da atenção básica do nosso estado e também de serviços para atendimentos de alta complexidade. Essas ambulâncias entregues, por exemplo, têm uma UTI no interior. Não tínhamos isso. Com essas entregas hoje, chegamos a 500 ambulâncias do SAMU”, disse o governador.

Bahia recebeu 70 novas ambulâncias do Novo PAC Saúde | Foto: José Simões/Ag. A TARDE.

Os equipamentos e as unidades móveis devem reforçar a capacidade de atendimento em mais de 70 municípios baianos, beneficiando cerca de 11 milhões de pessoas.

Novo ambulatório

Mais cedo, Rui, Padilha e Jerônimo também inauguraram a primeira etapa do novo ambulatório do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, no Largo de Roma, na capital baiana.

Ao todo, o espaço contará com 35 novos consultórios, sendo que 12 já foram entregues nesta etapa, além de brinquedoteca, serviço social, acolhimento familiar, triagem, recepção e sala de espera.