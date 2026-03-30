Rui Costa cutuca o Bahia de Ceni ao citar “salto alto” nas eleições

Rui Costa cita “salto alto” e cutuca Bahia de Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Declaradamente fã de futebol e torcedor ferrenho do Esporte Clube Bahia, o ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa, criticou a postura da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ao apontar um certo “salto alto” na goleada sofrida diante do Remo, no domingo retrasado, 15, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o evento de inauguração da 1ª etapa do ambulatório do Hospital da Mulher, nesta segunda-feira, 30, no Largo de Roma, em Salvador, Rui Costa utilizou o comportamento do Esquadrão na derrota acachapante para fazer um paralelo com as eleições, analisando o cenário até o mês de outubro.

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Rui Costa durante agenda em Salvador ao lado governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Segundo o ministro, há duas formas de perder uma eleição: a primeira é achar que já perdeu — quem pensa assim não consegue motivar nem convencer ninguém; a segunda é achar que já ganhou, “porque quem calça sapato alto e vai para a eleição achando que já venceu tem uma enorme possibilidade de perder”. Foi justamente nessa segunda hipótese que Rui citou o Bahia.

O meu Bahia, recentemente, tomou quatro gols enfrentando um time que estava na zona de rebaixamento. Entrou em campo achando que seria um passeio, dando-se ao luxo de perder pênalti e chances claras de gol, e acabou levando quatro Rui Costa - ministro da Casa Civil

Na partida em questão, o Bahia havia aberto o placar e tinha amplo domínio até cerca dos 35 minutos iniciais. No entanto, após a lesão do goleiro Ronaldo, o time comandado por Rogério Ceni desmoronou. Sofreu o empate no último lance do primeiro tempo, levou a virada no início da etapa final, desperdiçou um pênalti que poderia empatar o jogo e ainda sofreu mais dois gols, fechando a derrota por 4 a 1 para o Remo.

Após o jogo, o comandante tricolor não mencionou o “salto alto” citado por Rui Costa, mas afirmou que o Bahia não tem personalidade para administrar o placar. De acordo com o treinador, “falta preparo para disputar a parte de cima da tabela”.

“Até o momento do gol, só a gente teve chance de gol. Aí, depois do 1 a 0, a gente muda, não sabe mais jogar, não tem personalidade para continuar, para chegar lá no topo. Nós fomos um time até os 35 minutos e mudamos drasticamente. Ainda tivemos a chance de voltar para o jogo com o pênalti, não conseguimos, e, psicologicamente, o time desmoronou. Isso mostra que ainda falta preparo para disputar a parte de cima da tabela. O time se mostrou incapaz de jogar com o 1 a 0”, afirmou Rogério Ceni.

Foi um desastre para a gente o que promovemos no segundo tempo. É inaceitável [...] Não soubemos conviver com a oportunidade de estar na frente. Isso é mais mental do que físico Rogério Ceni - técnico do Bahia

“A gente teve 35 minutos de domínio total e depois parou de jogar. Não tem como explicar isso acontecer depois de sair na frente do placar. É triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento. Temos que melhorar isso, ou nunca estaremos preparados para buscar o topo da tabela”, concluiu o treinador.