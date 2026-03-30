Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Bahia e Athletico travam duelo historicamente acirrado na Fonte Nova

Equilíbrio marca duelo, mas Bahia não vence em casa desde 2021

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

30/03/2026 - 8:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção
Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção -

Quase dois anos após o último encontro na Arena Fonte Nova, Esporte Clube Bahia e Athletico Paranaense voltam a se enfrentar em um duelo que promete repetir o equilíbrio recente entre as equipes. O confronto acontece nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No total, as equipes já se enfrentaram 24 vezes na Arena Fonte Nova, com uma pequena vantagem do Bahia: são oito triunfos, nove empates e sete derrotas para o Athletico Paranaense. No entanto, vale destacar que o Tricolor de Aço não vence o rival dentro de casa desde 2021. De lá para cá, foram três jogos, com dois empates e um revés.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o histórico do confronto na Arena Fonte Nova:

  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2024
  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2023
  • Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 2022
  • Bahia 2 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2021
  • Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2020
  • Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2019
  • Bahia 0 x 1 Athletico Paranaense - Copa Sul-Americana 2018
  • Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2018
  • Bahia 6 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2017
  • Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2014
  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2013
  • Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2011
  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 2011
  • Bahia 0 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2003
  • Bahia 2 x 1 Athletico Paranaense - Copa João Havelange 2000
  • Bahia 2 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1996
  • Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 1992
  • Bahia 2 x 3 Athletico Paranaense - Brasileirão 1992
  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 1991
  • Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1989
  • Bahia 2 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1988
  • Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1986
  • Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1976
  • Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Robertão 1968

Equilíbrio geral, mas domínio em momentos-chave

Os embates entre Bahia e Athletico Paranaense na Arena Fonte Nova incluem jogos históricos, com certo “domínio” do Furacão em momentos decisivos. As equipes já se enfrentaram, por exemplo, nas oitavas de final da Copa do Brasil em três oportunidades e, em todas elas, o Esquadrão acabou eliminado, sem conquistar triunfos dentro de casa na competição contra o rival.

Além desses confrontos, o Athletico Paranaense também foi uma pedra no sapato do Bahia na Copa Sul-Americana de 2018. Na ocasião, o Tricolor de Aço foi derrotado na Arena Fonte Nova — em duelo marcado por arbitragem polêmica —, e o revés acabou custando caro. Apesar do triunfo no jogo de volta, a equipe acabou eliminada nas quartas de final da competição.

Por outro lado, um dos jogos mais marcantes do confronto aconteceu em 2017, quando a equipe azul, vermelha e branca aplicou uma goleada histórica sobre o rival. O Esquadrão venceu o Furacão por 6 a 2, de virada, naquela edição do Campeonato Brasileiro, com gols de Tiago, Zé Rafael, Régis (duas vezes), Edigar Junio e Edson.

Athletico chega embalado após goleada

O duelo desta quarta-feira, 1, marcará o primeiro jogo do Bahia após dez dias de Data Fifa. Já o Athletico Paranaense entrou em campo no último domingo, 29, em confronto atrasado contra o Botafogo, goleou por 4 a 1 e chega para enfrentar o Tricolor de Aço com a moral em alta, ocupando a vice-liderança do Brasileirão, com 16 pontos. O Esquadrão, por sua vez, aparece na 6ª posição, com 14 pontos, mas com um jogo a menos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Campenato Brasileiro Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Bahia x Athletico: retrospecto na Fonte Nova chama atenção
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x