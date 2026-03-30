Bahia e Athletico travam duelo historicamente acirrado na Fonte Nova
Equilíbrio marca duelo, mas Bahia não vence em casa desde 2021
Por Téo Mazzoni
Quase dois anos após o último encontro na Arena Fonte Nova, Esporte Clube Bahia e Athletico Paranaense voltam a se enfrentar em um duelo que promete repetir o equilíbrio recente entre as equipes. O confronto acontece nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No total, as equipes já se enfrentaram 24 vezes na Arena Fonte Nova, com uma pequena vantagem do Bahia: são oito triunfos, nove empates e sete derrotas para o Athletico Paranaense. No entanto, vale destacar que o Tricolor de Aço não vence o rival dentro de casa desde 2021. De lá para cá, foram três jogos, com dois empates e um revés.
Confira o histórico do confronto na Arena Fonte Nova:
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2024
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2023
- Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 2022
- Bahia 2 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2021
- Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2020
- Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2019
- Bahia 0 x 1 Athletico Paranaense - Copa Sul-Americana 2018
- Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2018
- Bahia 6 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2017
- Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2014
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 2013
- Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 2011
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 2011
- Bahia 0 x 2 Athletico Paranaense - Brasileirão 2003
- Bahia 2 x 1 Athletico Paranaense - Copa João Havelange 2000
- Bahia 2 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1996
- Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense - Copa do Brasil 1992
- Bahia 2 x 3 Athletico Paranaense - Brasileirão 1992
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Brasileirão 1991
- Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1989
- Bahia 2 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1988
- Bahia 0 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1986
- Bahia 1 x 0 Athletico Paranaense - Brasileirão 1976
- Bahia 1 x 1 Athletico Paranaense - Robertão 1968
Equilíbrio geral, mas domínio em momentos-chave
Os embates entre Bahia e Athletico Paranaense na Arena Fonte Nova incluem jogos históricos, com certo “domínio” do Furacão em momentos decisivos. As equipes já se enfrentaram, por exemplo, nas oitavas de final da Copa do Brasil em três oportunidades e, em todas elas, o Esquadrão acabou eliminado, sem conquistar triunfos dentro de casa na competição contra o rival.
Além desses confrontos, o Athletico Paranaense também foi uma pedra no sapato do Bahia na Copa Sul-Americana de 2018. Na ocasião, o Tricolor de Aço foi derrotado na Arena Fonte Nova — em duelo marcado por arbitragem polêmica —, e o revés acabou custando caro. Apesar do triunfo no jogo de volta, a equipe acabou eliminada nas quartas de final da competição.
Por outro lado, um dos jogos mais marcantes do confronto aconteceu em 2017, quando a equipe azul, vermelha e branca aplicou uma goleada histórica sobre o rival. O Esquadrão venceu o Furacão por 6 a 2, de virada, naquela edição do Campeonato Brasileiro, com gols de Tiago, Zé Rafael, Régis (duas vezes), Edigar Junio e Edson.
Athletico chega embalado após goleada
O duelo desta quarta-feira, 1, marcará o primeiro jogo do Bahia após dez dias de Data Fifa. Já o Athletico Paranaense entrou em campo no último domingo, 29, em confronto atrasado contra o Botafogo, goleou por 4 a 1 e chega para enfrentar o Tricolor de Aço com a moral em alta, ocupando a vice-liderança do Brasileirão, com 16 pontos. O Esquadrão, por sua vez, aparece na 6ª posição, com 14 pontos, mas com um jogo a menos.
