Éverton Ribeiro e mais: Bahia ganha reforços contra Athletico

Com Éverton Ribeiro, Bahia pode ter novidades contra Athletico - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A partida do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1º, na Arena Fonte Nova, contra o Athletico Paranaense, às 20h, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro — após dez dias de Data Fifa —, contará com uma série de novidades.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni pode voltar a ter como opção pelo menos sete atletas, além de um novo reforço para a temporada. São eles: Acevedo, Dell, Éverton Ribeiro, Gilberto, Kanu, Willian José e Léo Vieira.

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Tricolor ganha fôlego após Data Fifa

O uruguaio e o Pivete de Aço são retornos garantidos do Tricolor de Aço. O volante volta ao time após cumprir suspensão automática na rodada passada e deve reassumir a posição na lateral-direita, enquanto o jovem da base reforça a equipe depois de punição do STJD.

Já o capitão do Bahia e o camisa 2 também são reforços praticamente garantidos — ambos têm treinado com o restante do grupo desde a reapresentação do elenco, na última quarta-feira, 25.

Por outro lado, Kanu e Willian José têm presença incerta no confronto, ainda que possam reforçar o grupo azul, vermelho e branco. O zagueiro e o atacante estão em processo de transição física e técnica no campo, mas ainda não foram liberados pelo departamento médico para treinar com a equipe.

Por fim, Rogério Ceni também contará com um velho conhecido na partida contra o Athletico Paranaense: o goleiro Léo Vieira, novo reforço do Bahia.

O arqueiro foi contratado pelo Tricolor de Aço mediante o pagamento da multa prevista em contrato com seu ex-clube, a Chapecoense. Ele já foi oficialmente anunciado, treinou com o grupo e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja quem pode reforçar o Bahia:

Acevedo

Dell

Éverton Ribeiro

Gilberto

Léo Vieira

Kanu*

Willian José*

*Ainda há incerteza quanto ao retorno.

Situação do Bahia no Brasileirão após última rodada

Com até sete reforços à disposição, o Bahia enfrenta o Athletico Paranaense em busca dos três pontos para deixar para trás a goleada sofrida para o Remo na rodada passada do Brasileirão e retomar uma vaga no G-4. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 14 pontos conquistados em sete jogos disputados, além de ter uma partida a menos na tabela de classificação.