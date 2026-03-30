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REFORÇADO!

Éverton Ribeiro e mais: Bahia ganha reforços contra Athletico

Após a Data Fifa, Rogério Ceni pode contar com até sete reforços na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

30/03/2026 - 7:05 h | Atualizada em 30/03/2026 - 7:24

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Com Éverton Ribeiro, Bahia pode ter novidades contra Athletico
Com Éverton Ribeiro, Bahia pode ter novidades contra Athletico -

A partida do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1º, na Arena Fonte Nova, contra o Athletico Paranaense, às 20h, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro — após dez dias de Data Fifa —, contará com uma série de novidades.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni pode voltar a ter como opção pelo menos sete atletas, além de um novo reforço para a temporada. São eles: Acevedo, Dell, Éverton Ribeiro, Gilberto, Kanu, Willian José e Léo Vieira.

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Tricolor ganha fôlego após Data Fifa

O uruguaio e o Pivete de Aço são retornos garantidos do Tricolor de Aço. O volante volta ao time após cumprir suspensão automática na rodada passada e deve reassumir a posição na lateral-direita, enquanto o jovem da base reforça a equipe depois de punição do STJD.

o capitão do Bahia e o camisa 2 também são reforços praticamente garantidos — ambos têm treinado com o restante do grupo desde a reapresentação do elenco, na última quarta-feira, 25.

Por outro lado, Kanu e Willian José têm presença incerta no confronto, ainda que possam reforçar o grupo azul, vermelho e branco. O zagueiro e o atacante estão em processo de transição física e técnica no campo, mas ainda não foram liberados pelo departamento médico para treinar com a equipe.

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Por fim, Rogério Ceni também contará com um velho conhecido na partida contra o Athletico Paranaense: o goleiro Léo Vieira, novo reforço do Bahia.

O arqueiro foi contratado pelo Tricolor de Aço mediante o pagamento da multa prevista em contrato com seu ex-clube, a Chapecoense. Ele já foi oficialmente anunciado, treinou com o grupo e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja quem pode reforçar o Bahia:

  • Acevedo
  • Dell
  • Éverton Ribeiro
  • Gilberto
  • Léo Vieira
  • Kanu*
  • Willian José*

*Ainda há incerteza quanto ao retorno.

Situação do Bahia no Brasileirão após última rodada

Com até sete reforços à disposição, o Bahia enfrenta o Athletico Paranaense em busca dos três pontos para deixar para trás a goleada sofrida para o Remo na rodada passada do Brasileirão e retomar uma vaga no G-4. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 14 pontos conquistados em sete jogos disputados, além de ter uma partida a menos na tabela de classificação.

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