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Goleiro é registrado no BID e pode estrear pelo Bahia no Brasileiro

Arqueiro de 35 anos deve ser relacionado para enfrentar o Athletico-R

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/03/2026 - 19:05 h

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Leonardo Vieira com a camisa do Bahia
Leonardo Vieira com a camisa do Bahia -

Goleiro anunciado pelo Bahia nesta sexta-feira, 27, Léo Vieira foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para atuar com a camisa do Tricolor.

Com a indefinição na posição em meio à lesão de Ronaldo no cotovelo direito, o jogador de 35 anos deve ser relacionado para o duelo contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, 1º, às 20h, na Arena Fonte Nova.

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A principal disputa no gol é com João Paulo, que saiu do banco de reservas para substituir Ronaldo. Contratado por empréstimo junto ao Santos, o jogador pode ser adquirido em definitivo pelo Bahia, já que o clube tem interesse concreto na sua permanência.

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Léo Vieira assinou contrato válido até o fim do ano após defender a Chapecoense por dois anos e meio, período em que acumulou 66 partidas, sua maior sequência por um clube na carreira. Em 2026, já soma 14 jogos e 16 gols sofridos.

Revelado pelo São Paulo, clube onde trabalhou com Rogério Ceni quando o treinador ainda era jogador, o goleiro também passou por clubes como Paraná, Athletico-PR, Atlético-GO, Inter de Limeira, Juventude e pelo Rio Ave, de Portugal.

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Tags:

Contratação EC Bahia Léo Vieira

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