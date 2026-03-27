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Bahia oficializa a contratação de Léo Vieira para o gol

Goleiro de 35 anos chega após passagem pela Chapecoense e assume vaga aberta por lesão de Ronaldo

Marina Branco

Por Marina Branco

27/03/2026 - 13:47 h | Atualizada em 27/03/2026 - 14:15

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Goleiro Léo Vieira
Goleiro Léo Vieira -

Agora é oficial - o Bahia anunciou o goleiro Léo Vieira, de 35 anos, como reforço para a sequência da temporada no gol tricolor. Tendo desembarcado em Salvador na última quinta-feira, 26, ele assinou contrato válido até o fim do ano e chega para suprir a ausência de Ronaldo, que sofreu uma luxação no cotovelo.

"Muito feliz, motivado. Espero que consiga ajudar o Bahia a conseguir todos os triunfos, para que tenhamos um ano vitorioso. Enorme desafio, mas muito feliz e motivado. Vou continuar dando meu máximo para ajudar", disse ao chegar em Salvador.

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"Espero ser muito feliz. O torcedor pode esperar um atleta muito dedicado, que vai somar com os demais. Muito feliz mesmo com essa oportunidade", completou o goleiro.

Quem é Léo Vieira

Léo chega ao Bahia após defender a Chapecoense por dois anos e meio, período em que acumulou 66 partidas, sua maior sequência por um clube na carreira. Em 2026, já soma 14 jogos e 16 gols sofridos.

Com trajetória construída em diferentes contextos do futebol, o goleiro também passou por clubes como Paraná, Athletico-PR, Atlético-GO, Inter de Limeira, Juventude e pelo Rio Ave, de Portugal.

Revelado pelo São Paulo, clube onde trabalhou com Rogério Ceni ainda como jogador, Léo reencontra o atual treinador do Bahia em uma nova função, agora sob seu comando técnico.

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Próximos passos

O novo reforço se integra imediatamente à rotina de treinamentos no CT Evaristo de Macedo e chega para disputar posição com João Paulo, substituto imediato de Ronaldo, goleiro titular do Bahia.

Para ficar à disposição de Rogério Ceni, o goleiro aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa é que ele já participe das atividades com o grupo nesta sexta-feira, 27, iniciando a adaptação ao modelo de jogo da equipe.

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Contratação EC Bahia Léo Vieira

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