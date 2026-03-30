Rui Costa aponta os dois principais riscos para as eleições de 2026

Ministro da Casa Civil é pré-candidato ao governo da Bahia, Rui Costa - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira, 30, durante agenda em Salvador, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que há duas formas de se perder a eleição, ao fazer uma análise do cenário até o mês de outubro.

Segundo o petista, ao ser questionado pelo portal A TARDE sobre este panorama, disse que uma das maneiras é achar que já perdeu. "Quem acha que perdeu não consegue motivar nem convencer ninguém", disse ele.

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"[A outra é] você achar que já ganhou, porque quem calça sapato alto e vai à eleição achando que já ganhou, a possibilidade de perder é enorme. Por isso você tem que encarar sempre com muita seriedade, qualquer que seja a eleição", acrescentou.

Reunião final

Ainda durante a fala, o ex-governador da Bahia falou sobre a reunião a qual ele chamou de "passagem de bastão" entre os ministros que deixam as pastas e os seus substitutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontece nesta terça-feira, 31. A expectativa é que cerca de 18 titulares deixem a Esplanada para concorrer a vagas no Legislativo ou em cargos do Executivo.

"A reunião de balanço é, ao mesmo tempo, de saída e apresentação dos novos que sentam nas cadeiras, além de uma mensagem do presidente Lula", disse o ministro, que deve deixar a Casa Civil após a quinta-feira, 2.