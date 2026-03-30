POLÍTICA
Lula anuncia novo ministro da Educação; veja o nome
Camilo Santana deixa o comando do MEC nos próximos dias
Por Cássio Moreira
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 30, que Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, no lugar de Camilo Santana (PT), que deixará o cargo nos próximos dias.
Lula afirmou não saber qual será o papel de Camilo nas eleições deste ano. Senador licenciado pelo estado do Ceará, o petista tem sido ventilado para concorrer novamente ao posto de governador, já ocupado por ele por dois mandatos, em um possível embate com Ciro Gomes (PSDB).
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"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", afirmou Lula durante agenda, ao comunicar sua escolha.
Futuro de Camilo Santana
Ministro da Educação desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo Santana tem sido sondado por aliados no Ceará, seu reduto político, para uma possível candidatura ao governo, caso o também ex-governador Ciro Gomes seja candidato ao executivo estadual.
Também está no radar de Camilo a coordenação da campanha de Lula, o que deixaria o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), seu pupilo, como candidato à reeleição no estado.
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