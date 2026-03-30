Lula anuncia novo ministro da Educação; veja o nome

Camilo Santana deixará cargo de ministro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 30, que Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, no lugar de Camilo Santana (PT), que deixará o cargo nos próximos dias.

Lula afirmou não saber qual será o papel de Camilo nas eleições deste ano. Senador licenciado pelo estado do Ceará, o petista tem sido ventilado para concorrer novamente ao posto de governador, já ocupado por ele por dois mandatos, em um possível embate com Ciro Gomes (PSDB).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", afirmou Lula durante agenda, ao comunicar sua escolha.

Futuro de Camilo Santana

Ministro da Educação desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo Santana tem sido sondado por aliados no Ceará, seu reduto político, para uma possível candidatura ao governo, caso o também ex-governador Ciro Gomes seja candidato ao executivo estadual.

Também está no radar de Camilo a coordenação da campanha de Lula, o que deixaria o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), seu pupilo, como candidato à reeleição no estado.