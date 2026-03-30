Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula anuncia novo ministro da Educação; veja o nome

Camilo Santana deixa o comando do MEC nos próximos dias

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/03/2026 - 19:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Camilo Santana deixará cargo de ministro
Camilo Santana deixará cargo de ministro -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 30, que Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, no lugar de Camilo Santana (PT), que deixará o cargo nos próximos dias.

Lula afirmou não saber qual será o papel de Camilo nas eleições deste ano. Senador licenciado pelo estado do Ceará, o petista tem sido ventilado para concorrer novamente ao posto de governador, já ocupado por ele por dois mandatos, em um possível embate com Ciro Gomes (PSDB).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputados estaduais baianos decidem se filiar ao PP
PT comemora desempenho de Haddad em pesquisa: “Muito competitivo”
Oficializado como pré-candidato, Caiado revela qual será prioridade de seu governo

"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", afirmou Lula durante agenda, ao comunicar sua escolha.

Futuro de Camilo Santana

Ministro da Educação desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo Santana tem sido sondado por aliados no Ceará, seu reduto político, para uma possível candidatura ao governo, caso o também ex-governador Ciro Gomes seja candidato ao executivo estadual.

Também está no radar de Camilo a coordenação da campanha de Lula, o que deixaria o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), seu pupilo, como candidato à reeleição no estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará Ciro Gomes eleições Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Camilo Santana deixará cargo de ministro
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

Camilo Santana deixará cargo de ministro
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Camilo Santana deixará cargo de ministro
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Camilo Santana deixará cargo de ministro
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

x