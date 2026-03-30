Deputados estaduais baianos decidem se filiar ao PP

Penalva e Marcelinho trocaram de partido - Foto: Divulgação / Alba

A janela partidária chega a sua reta final e movimenta o cenário político baiano. Nesta segunda-feira, 30, novas mudanças foram anunciadas, desta vez do lado da oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Os deputados estaduais Penalva e Marcelinho Veiga se filiaram ao Partido Progressistas. O primeiro deixou o PDT, enquanto o segundo se desfiliou do União Brasil

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Penalva afirmou que a decisão do novo partido ocorreu após articulações e conversas com o deputado federal João Leão (PP), do presidente estadual do partido, Cacá Leão (PP), e do prefeito de Rio Real, Carroça (PP).

Já a mudança de Marcelinho foi fruto de uma articulação conduzida pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, e pelo ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo do Estado, ACM Neto, lideranças do União Brasil.

Janela partidária

Deputados federais, estaduais e distritais têm até a próxima sexta-feira, 3, para mudar de sigla sem sofrer punições. O período para as trocas é de um mês, tendo começado em 5 de março.

A janela partidária para cargos em eleições proporcionais é aberta somente em anos eleitorais e seis meses antes das eleições. A janela não é necessária para migrações partidárias de quem ocupa cargos majoritários, em que são eleitos os mais votados, independentemente das votações recebidas pelos partidos.

Assim, prefeitos, governadores, senadores e o presidente da República podem mudar de legenda a qualquer momento, desde que respeitado o prazo mínimo de seis meses de filiação antes da data da eleição.