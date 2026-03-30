Prefeitos indicam presidente da UPB para compor chapa governista

Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), atual presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), foi indicado por um grupo de prefeitos para o posto de vice da chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de outubro.

A informação, obtida em primeira mão pelo Portal A TARDE, foi confirmada em um encontro realizado nesta segunda-feira, 30, em Salvador. No almoço, um grupo de gestores municipais oficializou o apoio ao nome de Wilson Cardoso.

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Entre os prefeitos presentes, estavam Eliana Gonzaga (PT), de Cachoeira; Oberdan Rocha, de Barra do Choça; e Beto Pinto, de Medeiros Neto.

"Wilson é um prefeito municipalista que tem trânsito em todas as cidades da Bahia, faz uma gestão compartilhada e mostra compromisso de forma apartidária. É um nome que irá agregar e, da nossa parte, está aprovado. É um excelente nome para fazer um movimento apoiador e de grande peso para encabeçar a chapa com o nosso governador", afirmou Eliana Gonzaga.

Indicação de vice

Além de Wilson Cardoso, outros nomes aparecem cotados para a vaga de vice, hoje nas mãos de Geraldo Júnior (MDB). Nos últimos dias, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), atualmente na oposição, esteve em reunião no Palácio de Ondina, na última semana, para tratar sobre o tema.

Os deputados estaduais Marcinho Oliveira (PRD), Júnior Nascimento (União Brasil), Niltinho (PSD), Alex da Piatã (PSD) e Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foram alguns dos nomes cotados nos últimos dias.

"Ser indicado para um cargo da importância enorme, para mim é motivo de muita honra e responsabilidade. Esse movimento está nascendo dos prefeitos e prefeitas", afirmou Wilson em conversa com a imprensa durante o almoço.