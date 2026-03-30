PT comemora desempenho de Haddad em pesquisa: “Muito competitivo”

Fernando Haddad corre por fora na disputa pelo Governo de São Paulo. - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A pesquisa Atlas Intel sobre intenções de voto para o Governo de São Paulo animou a militância do Partido dos Trabalhadores (PT). O levantamento divulgado nesta segunda-feira, 30, mostra o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 49,1% das intenções de voto no primeiro turno, em disputa com Fernando Haddad (PT), que aparece com 42,6%.

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, comemorou o resultado e avaliou que a disputa está em aberto, com possibilidade de vitória de Haddad.

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“Tarcísio dormiu reeleito, sonhou com a Presidência e acordou com Fernando Haddad na cola. A pesquisa de hoje deixa claro: não existe eleição ganha de véspera e o salto alto continua sendo um dos maiores erros na política’, disse Éden ao portal Metrópoles.

“Quem dizia que Haddad entraria só para cumprir tabela vai ter que recalcular a rota. Ele está no jogo, competitivo, e mostrando que a disputa está aberta”, acrescentou o petista.

Chapa de Haddad

Até o momento, Fernando Haddad tem a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), como único nome confirmado na sua chapa, sendo a emedebista candidata ao Senado.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), é o nome cotado para ocupar a segunda vaga para o Senado, enquanto o ainda ministro da Fazenda tenta abrir diálogo com nomes de centro para o posto de vice.