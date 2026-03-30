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DISCURSO

Oficializado como pré-candidato, Caiado revela qual será prioridade de seu governo

Governador fez aceno ao bolsonarismo, durante anúncio nesta tarde

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

30/03/2026 - 16:58 h

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Caiado disputará presidência pelo PSD
Caiado disputará presidência pelo PSD -

DAO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD na tarde desta segunda-feira, 30. O anúncio foi feito por Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Em sua primeira fala como postulante ao Palácio do Planalto, Caiado revelou qual será a prioridade de seu governo, caso seja eleito fazendo um aceno ao bolsonarismo.

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Eu vim com esse objetivo, de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estaria dando uma mostra que, a partir dali, eu vou cuidar das pessoas. Aquilo que como médico e cirurgião foi minha formação e sempre soube fazer
Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência da República

Ronaldo Caiado oficializou no dia 14 de março sua filiação no PSD, partido de Gilberto Kassab, na tentativa de viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto.

No PSD, disputavam com Caiado a vaga de candidato à presidência os governadores do Paraná, Ratinho Junior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Leite reage

Após ser preterido ao cargo, Eduardo Leite decidiu permanecer no cargo até o final do mandato e conduzir a sua própria sucessão sentado na cadeira.

Aunda nesta segunda, ele deve comunicar apoio à eleição de seu atual vice, Gabriel Souza (MDB), como candidato a governador em outubro. Para a vaga de vice, Leite deve anunciar o deputado estadual Ernani Polo.

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Tags:

Gilberto Kassab pré-candidato presidência da república PSD Ronaldo Caiado

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