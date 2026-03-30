POLÍTICA
Eduardo Leite reage após PSD escolher Ronaldo Caiado à Presidência
Oficialização do nome de Ronaldo Caiado para a disputa à Presidência acontece nesta segunda-feira, 30
Por Yuri Abreu
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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu após o PSD optar pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato do partido à Presidência da República. A medida veio após a desistência do preferido ao pleito, Ratinho Júnior, governador do Paraná.
Nesta segunda-feira, 30, em um evento na sede do partido, em São Paulo, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, vai oficializar o nome do gestor goiano como postulante ao Palácio do Planalto.
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O que Leite decidiu?
Com a escolha do PSD, Eduardo Leite decidiu ficar no cargo até o final do mandato e conduzir a sua própria sucessão sentado na cadeira. Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a decisão deve ser anunciada pelo titular do Palácio do Piratini nas próximas horas.
Na ocasião, ele deve comunicar apoio à eleição de seu atual vice, Gabriel Souza (MDB), como candidato a governador em outubro. Para a vaga de vice, Leite deve anunciar o deputado estadual Ernani Polo. Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, o parlamentar se filiará ao PSD para ser companheiro de chapa de Gabriel Souza.
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