PSD lança Ronaldo Caiado para a disputa à Presidência da República

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado - Foto: Olga Leiria

O PSD vai anunciar, nesta segunda-feira, 30, a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República, em evento às 16h, na sede do partido, em São Paulo. O governador de Goiás acabou sendo o escolhido após a desistência de Ratinho Júnior, gestor do Paraná.

Ronaldo Caiado oficializou no dia 14 de março sua filiação no PSD, partido de Gilberto Kassab, na tentativa de viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto. A oficialização aconteceu em um ato de campanha regional na cidade de Jaraguá, a 120 km de Goiânia.

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No PSD, disputavam com Caiado a vaga de candidato à presidência os governadores do Paraná, Ratinho Junior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O partido enxerga espaço político em meio à polarização entre o presidente Lula (PT) e o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), mas as chances, contudo, são consideradas baixíssimas até aqui, segundo as pesquisas de opinião.

Saiba o que Bolsonaro disse sobre a candidatura de Caiado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), revelou a opinião de Jair Bolsonaro (PL) sobre a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD para disputar a Presidência da República.

No final de janeiro, o gestor paulista visitou o ex-presidente na “Papudinha”, complexo penitenciário onde Bolsonaro estava cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista. Segundo Tarcísio, Bolsonaro “vê com bons olhos” o movimento.

“O presidente elogiou o Caiado para mim. Ele tem apreço pelo Caiado, pela consideração ao trabalho que fez ao longo da trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma com esse projeto e, no fim, vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso”, declarou Tarcísio após a visita.